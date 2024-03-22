ACE演藝模特大賽海選即將舉行　增設60+組及親子組

【特約報道】《2024 ACE演藝模特大賽》的海選即將舉行！你準備好嗎？踏入新一年只是幾個月，我已多次往返香港和韓國，除了因為是美容生意所需外，更要為即將舉辦的大賽，和社長Yong Heo在韓國跟有關單位開連串會議。ACE娛樂每年一度舉行的《ACE演藝模特大賽》，是國際模界盛事《Face of Asia》的香港賽區《Face of Hong Kong》，每次籌備都花盡心力及時間，因這不是一個普通的模特兒比賽，完全是國際性賽事，絕對不容有失！

經過海選及大賽，過五關斬六將後的得獎者，會代表香港出戰韓國參加《Face of Asia》，和全亞洲的模界新秀交流外，行程排得密麻麻，包括在韓國接受一級演藝模特學院YS Group的全面訓練、參與大會安排的連串交流活動、為著名品牌時裝展行騷等。

我常覺得ACE大賽，就是為參加者締造不一樣的人生。曾得「Ace Talent Junior組別冠軍的14歲孖妹JJBABY，代表香港到韓國參賽時令當地傳媒留意，在社長Yong Heo安排下，長期在韓國接受全面的「出道班」課程，由韓團御用的K-POP導師親自授課。孖妹的過人天份獲韓國演藝界注意，去年在《Asia Model Awards》中獲頒「Kid Star Award」，同場的得獎者更有韓星安普賢等。當日我在看着孖妹領取人生首個韓國標誌性獎項，的確十分難忘，更證明只要肯努力追夢，一定有收穫。

參加演藝模特大賽，絕不是年青一代的專利。今年ACE大賽的參加組別特別調整，就是再細分下，增設35歲至59歲的「MA組(Middle-age)」、60歲或以上的「SR組(Senior) 以及親子組。開放給60+人士參加模特大賽，在香港是破天荒！其實去年已有Senior組，多位Senior組別的得獎者去年到韓國參加模特盛典《2023 Asia Model Festival》，踏足備受注目的大舞台。我這個破天荒的首創改制，引起很多人討論，因打破了只有年青少艾才可參賽的傳統想法。然而增設親子組，父母和子女可一起參賽，其實在韓國已非常流行，當地更有親子演藝班！

還記得去年Senior組得獎者、61歲的Ringo的一番話，他說想不到鼓起勇氣報名，給自己不一樣的人生經驗，是一份難得的人生禮物：「在香港參賽時宣布我得獎的一刻，那份喜出望外，是我前所未有的體驗。可以到韓國參加盛典，和韓國代表交流，更在YS韓國偶像學院，於韓國社長Yong Heo的指導下學習走台步Catwalk，全部都是難能可貴的經驗。」

很多人因現實所限，往往因工作或家庭背負不同的責任和擔當，未能隨心所欲，幾許豪情壯志都被消磨。其實機會不是沒有，只欠有否把握，Never too late！只要肯向前行一步，就有不一樣的人生，即使參賽結果是輸是贏，起碼你已先為自己贏一次，為自己鼓掌！達成演藝夢，從來不應受年齡限制﹗你，會給自己一個機會嗎？

唐安麒

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。