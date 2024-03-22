陳嘉慧晒B女首片段　老公錫住自己唔使餵夜奶

無綫小花陳嘉慧（Erica）日前誕下女兒，於社交平台晒B女手仔、腳仔相報喜，日前她晒出女兒首條片段，頭髮多多的她吃飽奶在掃風，期間更打呵欠，相當可愛。而Erica亦有PO出與老公的合照，幸福非常。她更配文謂：「Hello BB 終於等到你出世啦！喺一個好漫長10日住院內，原本可能會食全餐直到可以順產 將冇可能變有可能。」她多謝醫生、姑娘，又感激老公於醫院陪足她10日，日日陪她行樓梯，晚晚為她按摩，坦言感到很甜蜜。

Erica接受東網訪問時，坦言片中為BB掃風的是姑娘，她謂:「我依家都嘗試緊餵人奶，都有幫BB沖涼，第一次嗰陣真係好驚好緊張，好彩有陪月姨姨喺我隔離手同教導，同埋BB都好鍾意沖涼，佢都冇喊到。」問BB似她還是老公時，她指暫時似老公多些：「依家要爭取時間瞓覺，不過呢方面我都好叻，因為拍劇時訓練有素，一有時間就隨時瞓到，家陣係精神上緊張啲，BB有咩都會特別緊張，老公就慘啲，凌晨要餵奶之外，仲要幫我按摩，所以都好多謝佢。」於懷孕期間Erica共重了18kg，她笑言希望坐月期間盡快收到：「雖然『卸貨』之後已輕番10kg，但都要繼續努力。」