東華三院過渡性房屋《啟德．東寓》竣工入伙祈福儀式　提供519個市區單位 住戶已陸續入伙

【特約報道】

為配合政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目資助計劃」，紓緩基層市民的住屋壓力，由特區政府房屋局資助的東華三院過渡性房屋項目《啟德．東寓》於日前(2024年3月12日)舉行竣工入伙祈福儀式，並由房屋局局長何永賢太平紳士、房屋局副局長戴尚誠太平紳士、九龍民政事務專員蔡敏君太平紳士、秀茂坪警區指揮官謝翠恩總警司、東華三院主席韋浩文先生及董事局成員擔任主禮嘉賓。

《啟德．東寓》由特區政府房屋局資助、東華三院統籌、興建及營運，為本院首個入伙的過渡性房屋項目。項目位於啟德沐安街，社區設施及交通配套完善，提供519個單位，均附設煮食空間及洗手間，為約1,460名市民提供適切居所。住戶正在陸續辦理《啟德．東寓》的入住手續並可隨即入住。

房屋局局長何永賢太平紳士致辭表示，《啟德．東寓》此項目自推出以來，共收到約2,400個申請，反應非常熱烈。這個項目正好體現出獅子山精神，將社會各界善心及資源集結在一起，團結互助，造福更多有需要的人。我們期望日後隨着住戶搬上傳統公屋，該單位可以讓給下一輪有需要的人，加快過渡性房屋單位的流轉，幫助更多有需要的家庭。

東華三院主席韋浩文先生致辭表示：「《啟德．東寓》由去年二月開始動工，很高興差不多一年的時間已完成及迎來入伙的日子，我謹代表東華三院，衷心感謝特區政府房屋局的資助和大力支持，亦感謝各政府部門及協作單位一直以來的幫助。」他亦特別鳴謝「譚兆慈善基金」捐出超過 380 萬元為居民購買抽氣扇、電熱水爐和冷氣機，亦感謝「中華電力有限公司」贊助超過 103 萬元購置洗衣機，為住戶提供基本生活配置。

輪候公屋多年的陳先生表示﹕「以前住的地方非常狹窄，爸爸坐的輪椅難以完整打開，日常出入都不太方便。我們十分高興今次可獲分配入住《啟德．東寓》的無障礙單位，空間非常方便輪椅移動。我們預計四月初可以正式入伙，很期待之後在這裏展開新生活及參與各種居民活動。」

《啟德．東寓》除提供舒適便捷的居所，區內更設置了各種共享空間，如多用途活動室、讀書角等，住戶可參與各種文娛康樂活動。同時，區內亦為住戶組織各類持續學習活動，如職業導向、身心靈發展、理財輔導等講座，並會定期安排流動中醫服務。該項目將從多角度關注住戶需要，讓基層市民在輪候公屋的過渡期，通過多元化的社區服務，裝備自己，以應對未來挑戰。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。東華三院服務範圍廣泛全面；現時轄下共有363個服務單位，分別有：5間醫院、37個中西醫療衞生服務單位、60個教育服務單位、232個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新社會服務單位、2個肩負守護和保育該院及本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心、24個提供殯儀、廟祀及義莊服務的公共服務單位，以及近年開展的2個過渡性房屋計劃和營運地理空間實驗室。