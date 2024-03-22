3月尾的復活節，相信大家必定安排了不少活動，想精精神神去玩，當然要食飽飯先有氣有力，坊間有不同的自助餐、早午餐和主題菜式，食物選擇多，無論鹹甜點都咁出色，豐儉由人，無論是享用完美食先出發，又或玩到餓醫肚，都咁方便。

無敵海景

瞓醒覺，施施然對住個海景用餐，寫意又夠Chill。尖沙咀維港旁五星級酒店多間餐廳因應復活節推出不同美饌。扒房於3月31日至4月1日提供奢華早午餐，盡情享用沙律吧後，就可按個人喜好揀選炭燒肉類，最後配復活節主題甜點。自助餐廳於3月29日至4月1日推出主題自助餐，餐廳特別準備多款特色甜品。米芝蓮二星中菜廳於3月29日至4月1日供應復活節6道菜午宴，菜式有凍鮑魚伴赤月海蜇頭、美饌海鮮三式餃和豉椒鹿兒島和牛鴨肝伴煎米粉等，任君選擇。

網上訂購有折

假日去東涌走一轉，會發現有很多好去處，行到攰，該區亦有不少美食。一間五星級酒店自助餐廳於3月29日至6月30日推出「亞萊，亞萊！」泰式主題自助餐，菜式包括香烤USDA西冷、惹味泰式串燒、金黃軟殼蟹、辣肉碎生菜包、香辣冬陰功、泰式海鱸魚及杧果糯米飯等，3月29日至4月1日會加添帕爾馬芝士意大利飯、檸檬忌廉芝士甘筍蛋糕和士多啤梨椰子慕斯蛋糕等限定美食，復活節期間在網上商店預訂會有75折。另一間酒店自助餐廳於復活節期間推出港式鐵板美食，包括有牛肩肉眼扒、豬扒、香腸等，晚餐加尼泊爾沙律、蒜香焗蠔，經網店預訂會有9折。

鮮味滿滿

每次食自助餐，大家總先往海鮮區進發，務求食到回本。將軍澳一間酒店自助餐廳於復活節推出蠔得喜自助午餐和海鮮盛宴自助晚餐，即開生蠔、海鮮冷盤和菜式琳琅滿目，復活節更特別供應鐵板蒜片和牛粒、小雞棒棒糖、榛子黑朱古力蛋糕、特濃朱古力杯子蛋糕、香橙白朱古力甘筍蛋糕、金箔魚籽醬魔鬼蛋、燕窩蟹肉蛋脆筒和復活節啫喱蛋配鳥巢等，網上預訂會有折扣。節日用餐時段，3至12歲小客人可到酒店專設的復活童樂天地，內有兩個充氣城堡，以及繽紛擲彩虹、扭扭氣球樂和復活蛋彩繪等攤位，完成遊戲後會有小禮物1份，相信大人和小朋友都滿意。

邊食邊玩

早午餐除有豐富美食，多采多姿的活動也很吸引。餐飲集團旗下多間餐廳，分別於復活節長假推出不同主題早午餐，尖沙咀的話意日餐廳周末早午餐除有銀鱈魚西京燒及石燒和牛西冷等菜式，農場主題的甜品拼盤，造型可愛，敲開復活蛋還有驚喜。尖沙咀中菜廳豐味早午餐會有舞蹈表演、變臉和彩虹書法示範，3月29日有復活蛋彩繪工作坊。中環意大利餐廳會有魔術表演，大人邊吃海鮮短管意粉、燒羊肉西蘭花苗烤薯仔和傳統意大利復活節麵包時，小朋友可玩文字及填色遊戲。較特別是張保仔帆船會有復活蛋尋寶 X 海盜和美人魚探險之旅，邊食邊玩尋蛋遊戲，好開心呀！

親民蛋料理

來到復活節，雞蛋就是其中一個主角，北歐家具店餐廳會在三月推出雞蛋料理，選用非籠養雞蛋炮製蘇格蘭蛋配薯條及松露沙律醬、匈牙利燴雞球配溫泉蛋意粉，配帆立貝雜菜沙律享用，飽肚健康，最重要是價錢親民，一家人享用都無問題。吃過飯後來一口兔型牛奶朱古力、復活節特飲，又或是到美食站歎香濃花生新地筒或港式格仔餅配香濃花生新地及煉奶，一樣咁滿足。