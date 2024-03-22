公開首批角色造型照　《女巫前傳》Ariana Grande化身漂亮好女巫

《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）前傳音樂劇《綠野仙蹤女巫前傳》（Wicked）的首部電影版將於今年公映，而電影公司公開片中一眾角色的造型照，其中美國小天后Ariana Grande於片中的「好女巫」新造型曝光。

照片中Ariana身穿粉紅色低胸公主裙戴上王冠，而右手拎住魔法棒準備施法術，仙氣十足！而飾演校長莫里貝爾夫人的楊紫瓊亦有新造型照，她與飾演奧茲國巫師的美國男星謝夫高拔林（Jeff Goldblum）頭貼頭合照，造型cool爆！

此外，片中其他角色包括Ariana現實生活中的男星Ethan Slater亦被公開造型，2人因今次合作而撻着。擔任影片導演的朱浩偉（Jon M. Chu）受訪時爆兩位主角Ariana Grande與Cynthia Erivo拍攝時沒有跟傳統「咪嘴」唱歌，片中歌曲全是現場演譯。Jon表示：「當我哋拍攝時，嗰班女說：『Ｘ預錄歌曲。我哋將會唱live。』」Jon表示由於當時是室外拍攝可能她們的喉嚨可能會被大風影響，不過她們好有信心回答沒有問題堅持唱live。影片講述兩位女巫艾爾法巴與葛琳達原本是好友，但最終走上不同的路，前者成為西方壞女巫，葛琳達則成為北方好女巫。影片將會分上下集，上集於今年11月27日北美上映，而下集就會於下年11月26日上映。

另方面，最近Ariana推出了最新專輯《eternal sunshine》結果大受歡迎，大碟一出即成為Billboard各大排名榜冠軍，追平另一天后Taylor Swift的冠軍紀錄，亦是Billboard史上第4位有此成績的歌手，認真巴閉！