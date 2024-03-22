莊思敏闖日本米芝蓮三星餐廳　歎足5粒鐘驚食到瞓着

馬來西亞拿督千金莊思敏（Jacquelin）早前應邀到日本出席活動，5日行程快閃3個地方，包括大阪、京都與神戶，她形容此行豪玩豪食，最難忘在大阪品嘗一間米芝蓮三星餐廳，除人均要10萬日元（約5,200港元）外，整頓飯足足食了5粒鐘，每一道菜都食到嘩嘩聲，人一世絕對要試一次。她說：「間餐廳真係好難訂位，初時以為食唔到，點知有人取消Booking，我梗係Say Yes立即攝位，仲要事前瞓家晏覺，因為怕食食吓會瞓着，結果由晚上7點食到半夜12點。」

Jacquelin最喜歡有一道菜叫「地球」，原來是由用100種蔬菜做食材，而且上菜方法很有特式，侍應捧住一個好巨型的大碟，然後用英文講個菜名來源，好似飛碟降落地球一樣，以為自己睇緊表演。她說：「究竟食咗幾多道菜，我真係數唔到，又雞又鴨又魚，仲有好多一碟碟前菜，我見隔離枱淨係冇影相都係快過我一個鐘，彩蛋係尾聲時個主廚仲有禮貌走出嚟我哋傾偈，其實佢用咗17個月入到米芝蓮，仲要摘到二粒星真係好勁。」

逗留日本期間，她還被安排入住七星級酒店，全部以會員制招待，她笑言過往到當地住宿，覺得幾靚的酒店空間都有限，今次是第一次住酒店同返屋企般，需要用鎖匙開門，她說：「入到去大到成家人都夠住，根本係一間別墅咁。我仲去咗中古店買名牌，結果入手兩個H字頭手袋，埋單都係27,000港紙，朋友留言叫我唔好走住代購。」

至於她的緋聞男友汪小菲近日與前妻互數，她坦言有留意此事，但未有主動聯絡對方，她說：「我明白佢呢段時間都比較煩，應該好多人會問候住佢，所以唔會騷擾佢。」