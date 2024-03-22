被大S爆做「小三」！張穎穎賺千萬炫富：這沒多少

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲自離婚後一直鬧得沒完沒了，二人仍然為官司對簿公堂外，日前雙方互爆大鑊，而側邊人S媽及張蘭都加入戰團。汪小菲心情似乎受影響，今朝（22日）開直播時似是飲醉，疑說出違規字眼被平台系統提醒並要求下架，之後他更說粗言謂：「他算個機X啊」、「你算個屁，真逗」等，家中保母小楊想搶過手機都被他阻止，大呼「別動」！

至於大S與汪小菲的「身邊人」亦被關注中，汪小菲前女友張穎穎被大S指是二人婚內「小三」，對此張穎穎沒有對此特別回應，日前她只在社交平台直播帶貨，並晒出940萬人民幣（約1,017萬港元）的成交金額，更自豪謂：「這沒多少」、「你看那盛放的花！！！衝一千萬！！！」網民提醒她財不可以露眼時，張穎穎更回應：「這沒多少，我的目標不止於此。」期後她更對網民留言「他們吵他們的，悶聲發大財」點讚，展現對直播圈的野心，不欲再黐舊愛汪小菲。

至於大S的現任老公具俊曄將會為DJ SHOW演出，給樂迷90分鐘毫無冷場的超狂電音派對，最近他都積極製作新曲目，具俊曄也表示自己有新作品都一定會給老婆聽，坦言:「熙媛對我來說是唯一的謬思女神」。具俊曄曾指自己每次入錄音室都要5至7小時，更自爆每次都忍着不吃飯，讓回家後與大S一起吃。

此外，網民近日翻出大S多年前於節目《娛樂百分百》中的片段，當時她謂：「如果你現在不買名牌，以後結婚老公也是拿去賭，或外面養女人啊！」當時小S聞言即謂：「你人生也太消極了吧。」對此，大S說：「人生就是這樣子，我現在講這話錄下來，十年後你看我家庭狀況是不是這樣。」如今一語成讖，讓網民驚呼她根本就是預言家。