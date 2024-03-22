柯震東否認與安心亞有曖昧　林依晨許瑋甯大談婆媳關係

台灣女神林依晨、許瑋甯、賀軍翔（小美）及柯震東等主演話題劇集《不夠善良的我們》昨晚（21日）舉行首映會，場面熱鬧，此劇下月6日播映，並會登陸「黃Viu」。

柯震東之前被拍到在夜店大方請飲酒，更拖着安心亞的手離開，被疑有曖昧關係，對此柯震東坦言二人只是朋友，更劈頭澄清：「就是朋友才會這麼無所謂啊。」是否不可能有進一步發展，他謂:「沒有設定這些事」。問到事件曝光後二人關係會否有尷尬時，他笑謂:「就因為是朋友才不會尷尬啊。」他更表示：「誰會帶（曖昧對象）去一個有400人的地方？」

安心亞昨日亦有出席活動，她承認當天喝到微醺，因現場人太多、怕走散，柯震東才拖着她，她指對方為好朋友，未來沒有發展空間。再問到柯震東是否她那杯茶時，她謂:「我們是朋友，我不會往那方面想。」

而林依晨與小美於《不》劇中有一幕朝早親熱時，卻被突然造訪的奶奶打斷，當被問到現實中夫妻會否這樣利用時間時，已有兩女的小美答：「戲外不會這樣啦！」林依晨則兜圈答說：「很多種情況都有過！」小美劇中周旋於林依晨及許瑋甯中間，這是他與林依晨繼2004年《愛情合約》後時隔20年再度合作，他坦言有壓力，一開始感覺林依晨好像還是記憶中的鄰家大女孩，合作後狀態還是滿熟悉的。林依晨則感覺小美變得成熟穩重﹕「時光沈澱是好的，不能好像一直20出頭。」她還湊近看對方，發現小美鬢角有點白髮：「我記得20年前看沒有白髮啊！」

提到現實中與奶奶的相處，林依晨表示自己跟對方比較像同班同學，形容奶奶是「理科少女」，很多想法都天馬行空，甚至心態比自己還要年輕，﹕「昨天還提前請她吃生日餐，送她手作皮夾呢﹗」許瑋甯則形容婆婆是「隔壁班同學」，大讚對方好相處兼可愛﹕「很幸運有個性天真、會照顧人的婆婆。」

另外，林依晨與許瑋甯17年前曾於《惡作劇之吻》內合作，而今次再聚，有著多年糾葛的情敵關係。當被問到私下會不會也用社交群組查「前度」，林依晨大方回應：「有啊，會好奇他現在過得怎樣、有沒有改變。」許瑋甯相反表示不會﹕「我覺得自己是一個偷看會被人家發現的人，怕對方發現我在做這件事，覺得自己會不小心出錯。」