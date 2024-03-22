陳家樂成功Pass好老公測試　自爆已為BB改好名

由周家怡、李靖筠（Gladys）兩位女車神主理的介紹靚車節目《恨駕女團》，日前請來陳家樂擔任嘉賓，節目組更借來一架二百多萬的開逢跑車拍攝。

近日，家怡及家樂有份主演的電影《出租家人》上映，提到拍攝趣事，家怡被爆首映當晚已經喊咗，她表示「因為講屋企呢啲題材，再加自己有份拍，好容易『撩』番個角色出嚟，有番啲回憶，好易觸動到，Angela（許靖韻）同埋Elly（艾妮）都有喊。我覺得係一個Reminder，細個唔會覺得人生有限期，覺得所有嘢都有好多時間，唔會諗到見得一面得一面。」

對於即將做老竇的家樂，家怡及Gladys就做了一個「好老公Check List」，來測試家樂是否一個好老公。不過未開始測試，Gladys已大讚家樂是好老公，「佢超以老婆（連詩雅）為優先，陳太係佢嘅世界，我都覺得佢哋係模範夫妻。成日都見到佢讚老婆：『老婆你好叻呀』。」

問到家樂會否下廚？家樂即謂沒問題，還透露早前煮了蒜蓉粉絲開邊蒸蝦。之後家怡又問如果自己沒有做錯事，但老婆好嬲，家樂會否先Say Sorry？家樂笑說以前不會，但現在會，「都係為自己將來幸福啫，哈哈。其實有時仲未100%做到，盡量啦，呢半年有咗小朋友，太太啲情緒可能會更加容易被觸動，我就更加要遷就。」最後家樂成功通過種種測試，兩位女車神都大讚他是一名好老公，更是絕世好男人。

隨後三人又談到為BB改名，家樂直言已有想法，更大讚自己改得好，名字男女都適用叫「陳徹」。家怡聞言即說：「等陣先，我真係勸你唔好，『陳設』係用嚟擺㗎！」但家樂未有理會，繼續說：「英文名我都諗埋㗎啦，叫Deco。」Gladys問陳太是否批准？家樂坦言未獲批准，但自己喜歡兩個字的名字。問到為甚麼要這樣做，家樂謂：「有型啫！」但家怡及Gladys即裝出嫌棄的神情，家怡更謂：「你真心覺得有型？我開始覺得同佢溝通唔到，佢覺得有型嘅嘢我一啲都唔覺得。」