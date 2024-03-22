陳淑芬生日宴星光熠熠　天王郭富城潮爆現身

「陳淑芬•星星相識50年•生日及答謝晚宴」已於昨晚（21日）圓滿落幕，筵開三十多席，到場嘉賓包括甄子丹夫婦和愛女甄濟如、郭富城、胡楓、袁詠儀、唐鶴德、王力宏及佘詩曼等，場面星光熠熠！

答謝晚宴先以國際知名歌手Paul Anka送給陳淑芬（Florence）的祝福短片開始，Paul將《My Way》改了歌詞錄製成這個非常特別的Birthday Message，陳太表示很多謝他，她續說：「有些朋友很難請得到他們食飯，今晚他們也很賞面來到這裏和大家敍舊，而今晚有接近十圍朋友是從外地飛過來，他們分別從美國、澳洲、新加坡和內地。我覺得真的很感恩，很幸運在入行50年後，今日仍然可以站在這個台上，仍然在這個行業服務大家，在現場那麼多朋友見證那些光輝時刻，你們仍有很長的路要走，而我也仍然會做下去，我會做到最好，做到我做唔到為止，但我會揀選一些有意義，能力又負擔到的事才去做，畢竟已是古來稀之年。」

晚宴表演則由周岭以一曲《傳奇》開始，及後姜大衞（John）和李琳琳到台上分享他們對陳太的祝福，琳琳姐說：「今天是陳太入行50周年大日子，我在此祝福陳太日日都咁開心，時時都咁健康，還有陳太70歲生日快樂。」John接着說：「其實Florence這麼多年對香港音樂界和演藝界的貢獻大家有目共睹，她做事很有心和毅力，她對音樂也是從一而終。」之後二人便介紹兒子姜卓文出來表演，細John唱了他自己的作品《Losin’Sleep》。而特意從台灣飛來香港的閻奕格則獻唱了一曲《Fighter》，因為她覺得陳太在演藝行業中如同一位女戰士，永遠勇往直前。

接下來在修哥胡楓的一番妙語連珠介紹後，宴會廳大門打開，八位打扮成陳太漫畫造型的舞蹈員跳入宴會廳，之後大老爺David Chan（陳太丈夫）也加入一班舞蹈員。司儀在他們表演完畢後邀請陳太到台上，陳太稱自己笑到連眼淚水都出來，並問大老爺為甚麼不去排練好這部分的舞蹈，大老爺答她沒有暈低已非常好彩，隨後更拿出99枝玫瑰送給陳太，陳太笑說這是她結婚以來第二次收到大老爺送花給她。陳太在切生日蛋糕時也邀請了剛好是21日生日的閻奕格和鍾鎮濤的女兒鍾嘉晴一起分享這份生日的喜悅。

之後《中年好聲音2》的表演部分先由安雅希打頭陣唱《今生今世》，接着是譚輝智的《歸來吧》，拉姑在欣賞此曲時恍如小粉絲般站起來跟唱，緊接的是古淖文的《激光中》，再加上顏米羔的《淑女》完成了此部分的精彩演出。修哥在獻唱《月亮代表我的心》時，陳太更走上台上給修哥獻花。

之後陳太在預錄的短片中向大家講解了舉行答謝晚宴的主要原因，她說2008年時肥姐沈殿霞逝世，在追思會上見到很多久未碰面的朋友，但追思會場地不是一個敍舊的合適地點，所以大家要開開心心，經常相聚便最好。陳太續說：「今年這個生日會也是答謝會，我這50年來遇到不少貴人，我很想借此機會答謝他們，希望在大家健康和開心的情況舉辦一個告別會。今次會是我最後一次舉行大型Party，之後就會是最多是十多人的形式下和大家聚會。我特別找來了劉宏基和陳少琪以我這50年的故事創作了一首名為《圓滿人生》的歌曲。」台上隨即播放此曲的MV，大家在MV中看到不同年代和不同階段的陳太陳淑芬。