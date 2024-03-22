陳自瑤滿意作品望開續集　羅子溢笑指《身後事》夠創意

藝人陳自瑤（YoYo）、羅子溢、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、黎燕珊今晚與監製林肯相約睇《婚後事》大結局，黎諾懿和賴慰玲齊推舉羅子溢請食飯，表示要畀面男主角，羅子溢大方答應，已問准老婆楊茜堯，笑言：「闊綽朋友，但刻薄自己。」

Yoyo被問到可想拍續集？她表示好多粉絲留言表示不捨得劇終，「有人留言想拍《身後事》。」羅子溢估不到網民如此有創意，相信劇集講得出就拍得㺫，就算變靈異題材也不錯，笑言可藉此鼓勵年輕人投身殯儀行業。YoYo表示下集揀男主角非羅子溢莫屬，因為大家是最佳拍檔。羅子溢亦表示好遷就YoYo，YoYo笑謂：「你就得老婆至真。」羅子溢指結局雖然無死，但有可能下集寫到他癌症復發，好快會死。YoYo即講笑與《身後事》好貼題，就算羅子溢角色死後亦可以描寫生前經歷。

提到工作方面，羅子溢最近忙於拍兩劇，YoYo忙於做直播女王，今日在杭州做完直播才回港，自言恨拍劇，因為自《婚》後已兩年無拍劇，透露有新劇傾談中，十分期待。子溢表示劇中好多花絮，將剪輯成彩蛋，但𣎴會今晚播出，會稍後安排在myTV SUPER播出。

黎諾懿和賴慰玲表示他們的感情線有兩個結局，今晚會播出開心結局，賴慰玲表示朋友追看時好傷心，覺得開心結局令每個人都有出路不錯。黎諾懿就較喜歡傷心結局，覺得幾有遺憾美，傷心結局是黎諾懿昏迷不醒，賴慰玲以為黎死去，黎諾懿笑言可能監製下集不打算再用他再拍此伏線。

賴慰玲表示六位主角合作很有火花，希望原班人馬再拍續集，之前大家提議拍《身後事》，覺得這個題目不錯，可以講及人面對死亡這個大議題，「亦包括愛情、親情和友情，愛到會死，將來變成人鬼情未了，可以一齊做陶瓷。」