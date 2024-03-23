【是日通勝】

農曆二月十四

甲辰年 丁卯月 丙戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：作灶、裁衣

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：財運佳，獲貴人撐，宜趁機做好理財計劃。

金牛座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

雙子座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

巨蟹座：感情關係是不能靠無底線的遷就來維繫的！

獅子座：財運好到極，多選用綠色，運勢旺上加旺！

處女座：事業運下跌，幸好財運佳，收入不受影響。

天秤座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

天蠍座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

人馬座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

山羊座：凡事都從理性角度思考，生活可漸入佳境。

水瓶座：盡力工作可贏得好評，付出努力不會白費。

雙魚座：不乏與人互動的機會，保持笑容十分重要。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）龍 易撞板

鼠：運勢變好，得到財神關照，衣食無憂。

牛：宜收起八卦心態，多管閒事不利事業。

虎：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

兔：健康有隱憂，容易生病，要保重身體。

龍：是日沖煞，運勢跌，做事忌得過且過。

蛇：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

馬：聚財能力強，毋須為錢銀問題而憂心。

羊：做人要謙遜，多聽別人意見易獲啟發。

猴：人際關係出了問題，要多關懷身邊人。

雞：小道消息不可盡信，投資要保持審慎。

狗：謹言慎行，人品受讚許，好事自然來。

豬：機會是留給有準備的人，宜裝備自己。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

淺談白羊座

在西洋占星的回歸黃道系統中，太陽經過春分點時，就是一年的開始。這個由春分點開始的星座——白羊座，就是黃道帶上的第一個星座。

白羊座的代表符號是公羊，象徵勇氣、冒險、創新和冒險精神。作為第一個星座，所謂初生之犢不畏虎，白羊座的人通常是積極主動、勇敢無畏的，熱愛冒險和挑戰，對於不同的經歷和新事物充滿好奇心，勇於開創新事物、創造新的機會，追求自己的夢想和目標。

白羊座的人非常自信，喜歡展現自己的才華和魅力。他們熱愛競爭，喜歡在不同的領域和場合中展現實力和能力。白羊座的人非常熱情和直率，喜歡表達自己的情感和觀點，並對人誠懇友好，不喜歡虛偽，喜歡直言不諱，讓人感到真誠和可信。

此外，白羊座的人擁有豐富的精力和活力，喜歡運動，並常常忙碌不停。他們總是充滿着幹勁，並且不畏艱難，勇往直前。他們具有敏銳的直覺和洞察力，能夠快速判斷和反應，並作出正確決策。白羊座的人通常具有領導潛能和決策能力，善於帶領團隊，並在壓力下做出明智決策，不害怕承擔責任，並願意為了實現目標而付出努力。

然而，白羊座的人有時也可能過於衝動和急躁，在追求目標時忽略細節，並且不善於耐心等待。他們需要學會控制自己的衝動和情緒，以免錯失重要的機會。