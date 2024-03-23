Edan衰多口寸Anson Lo　辣着「神徒」惹圍剿

男團MIRROR成員Edan又惹是非！12位「鏡仔」日前亮相鄭裕玲的網上節目，呂爵安（Edan）因說了一句「叫佢剪少啲指甲啦！」截停了原本想答問題的盧瀚霆（Anson Lo），兩派粉絲爭相護主而展開罵戰，有人直斥Edan冇禮貌！兩位當事人心情未受影響，各自投入工作，Anson Lo昨日出席活動，吸引大批粉絲逼爆商場。

姜濤、Edan及Anson Lo是MIRROR的高人氣成員，圍繞他們的是非可謂沒完沒了。Edan早年因貪玩疑向姜濤舉中指，雙方傳出不和，日前他又「衰多口」惹禍！事緣MIRROR日前齊齊接受鄭裕玲（嘟嘟）主持的網上節目《The Do Show》訪問，嘟嘟問Anson Lo 今年有何搞作，Edan衰多口「搭訕」：「叫佢剪少啲指甲啦！」令Anson Lo未能回答問題。Edan「劖亂歌柄」，令不少「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）大感不滿，並在網上狂轟，「爵屎」（Edan粉絲暱稱）即加入戰團，演變成兩派罵戰，有「神徒」直斥Edan冇禮貌，但亦有理性粉絲指兩位成員因感情好才會開玩笑互嘲，意圖「撲火」。

開工懶理罵戰

兩派粉絲勢成水火，兩位當事人心情未受影響，繼續埋首工作。因粉絲後援會問題成為「是非王」的Edan近日忙於為新歌《油麻地莎士比亞》拍MV，足足25小時沒睡，完成MV拍攝工作後睡了3小時就要出騷，忙得不可開交！Anson Lo亦忙個不停，前晚與Edan做騷，昨晨又再出動，偕隊友姜濤、邱士縉（Stanley）在金鐘出席品牌活動，大批粉絲早已到場霸位，企滿3層商場！Anson Lo心情不俗，不時向「神徒」揮手並做口形表示「辛苦晒」，活動期間又獲經理人花姐貼身照顧。

姜濤欽點Stanley做女婿

在嘟嘟的節目訪問中，姜濤搞笑地將上契話題變成向老友Stanley示愛，表示要跟對方辦婚禮。兩人昨日出席活動時被問到婚禮籌備的進度，姜濤幽默地拉着Stanley砌心，卻再遭對方拒愛，場面搞笑！3子逗留約半小時後離開，不忘向現場粉絲揮手道別，令一眾粉絲叫到拆天！

嘟嘟的節目訪問成為「鏡粉」焦點所在，據知她為了訪問MIRROR，特意收集了超過4,000條來自「鏡粉」的問題。節目中，姜濤指如果將來生女，想Stanley或Jeremy做女婿，因為Jeremy懂得照顧人，Stanley則可以讓女兒幸福。問到最不想女兒嫁給哪位成員？姜濤即表示是AK，直言擔心女兒被煩死， 之後又說：「可能係Anson Lo，佢真係咩都唔做。」Anson Lo聞言即反擊：「我真係做㗎！我自己住，都會執嘢！」至於Edan被問到是否搬了新屋、做業主？他澄清：「首先我冇做業主，我未成為姜濤，但有搬去新嘅地方，有私人空間可以打機。」