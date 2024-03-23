新片《捉鬼敢死隊：冰封魅來》新舊隊員再聚　為食鬼回歸

80年代兩集《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）加上卡通劇集，是不少影迷的共同回憶，2016年推出的全女班重拍版口碑票房皆仆，於是由原版導演艾雲烈文（Ivan Reitman）兒子積遜烈文（Jason Reitman）執導的2021年《捉鬼敢死隊: 魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）決定延續首兩集的世界觀，由女童星Mckenna Grace飾演原版博士角色的孫女，引出其他舊人，大玩懷舊，成績亮眼得多，成功開拍續集《捉鬼敢死隊：冰封魅來》（Ghostbusters: Frozen Empire）！

今集改由首集編劇之一Gil Kenan執導，背景由小鎮移返大城市紐約，除了舊人標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）、Ernie Hudson回歸，地位有如系列吉祥物的「為食鬼」亦再次登場，大玩核突鬼口水。劇情講述Mckenna飾演的新世代捉鬼敢死隊天才科學少女，與家人一次捉鬼行動中間接導致城中多處毀壞，被市長連番弄權針對，敢死隊雖然不怕鬼，可是政治打壓比鬼還可怕！另一邊廂，一個被封印在金球的遠古魔神，亦密謀捲土重來，將世界變為冰封地獄。

導演Gil Kenan受訪時透露片中他最喜歡的懷舊「彩蛋」：「有個係好細微，觀眾未必留意到。當哥哥角色Trevor第一次上去閣樓搵為食鬼時，當佢周圍望，牆上面有個手繪海報寫住『捉鬼敢死隊』，呢個係1984年電影丹艾克萊個角色Ray喺設計官方標誌之前用嘅版本。呢種就係令我好開心嘅嘢，做到呢個消防局同以前《捉鬼敢死隊》故事嘅連結。」