娛圈單打︱愛情三角錯　做乜都係錯

南韓娛樂圈最近爆發的「愛情三角錯」事件，外界對三位主角柳俊烈、韓韶禧和惠利各有不同評價。韓韶禧同男友完成夏威夷勝利之旅後，第一個返韓，全程笑容燦爛，任影唔嬲，仲不時以左手撥弄頭髮，藉機狂晒「愛的戒指」，好不風騷。經此一役，好勝形象更加根深柢固，最少有兩個品牌不再跟她續約，預料割席潮陸續有來。

可能有見女友風騷回歸未獲認同，柳俊烈刻意遲過女友返國，在機場亦全程頭耷耷包到冚；日前出席認愛後首個公開活動，面對記者依然無精打采，一臉苦瓜乾，記者要求他比心拍照也被無視。韓媒揶揄他「苦笑」示人，網民則認為他Over咗，刻意扮慘，反而顯得小家子氣。

三位主角之中，輿論一面倒同情惠利。尤其她為「真有趣」言論道歉，坦言跟柳俊烈分手後，二人再無聯繫，當下知道前男友有新戀情，受刺激變成「普通人惠利」而非「演員惠利」，言論引發風波影響他人，並非她所願。網民則覺得惠利係最慘情嗰個，失戀之餘還要道歉，有冇搞錯！紛紛要求不跟韓韶禧續約的品牌轉搵惠利代言，可見惠利雖然痛失七年情，但外界對其好感度大增，某程度上算係贏家。

最傷肯定係柳俊烈。網民直斥他處理感情不夠乾脆，任由前度和現任「爭風吃醋」，並非男子漢大丈夫所為，再加上其貌不揚，淪為網民人身攻擊的對象。

講真，柳俊烈點做都死。由於前度廣獲同情，如果他力撐現任，肯定被人鬧得更甘；若為舊愛說話，則現任肯定唔肯過佢。你話啦，除了沉默是金，仲可以點呢！