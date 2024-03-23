黃翠如一秒落淚考演技　與楊明當街親熱唔想太激

藝人黃翠如與楊明近日忙於為無綫新劇《黑色月光》開工，前日到新蒲崗拍外景，劇情講述翠如接受楊明愛意，兩人在馬路邊相擁及親吻，翠如更感動得一秒落淚，非常好戲！不過，抱得美人歸的楊明只是蜻蜓點水親吻翠如耳鬢，激情欠奉。

黃翠如在《黑》劇與楊茜堯及楊卓娜是3姊妹，與楊明有感情線，但為展開復仇大計而未能全心全意接受他。前日所拍的一幕講述翠如終被楊明打動，兩人在人來人往的馬路邊上演「大團圓」場面，由翠如主動擁抱楊明，更感動得淚如泉湧，完全不受嘈吵氣氛影響。不過，將翠如擁入懷中的楊明，只是輕吻她的耳鬢，雖然未有激烈的擁吻場面，仍吸引不少街坊觀看。

翠如透露其角色身體有缺陷，走路一拐一拐，而她最難忘3姊妹戲：「我覺得好得意，因為阿怡（楊茜堯）同大家姐（楊卓娜）係親姊妹，一路演戲，我覺得佢哋好可愛，真係姊妹先有嘅默契，我屋企都有5姊妹，好慣姊妹之間嘅互動同嗌交。同埋佢哋好好，好錫我哋，所以好快有一家人嘅感覺。」翠如更大爆她們聯手「恰」楊明，笑說：「都正常，因為佢好稔善，自然做乜都得。」楊明亦自爆：「我試過講笑鬧佢哋，其他兩個姊妹就會幫拖，所以唔敢搞佢哋。」

錫耳仔夠晒皮

提到親吻戲欠激情，翠如說：「呢套係復仇線，唔係大家諗嗰隻情情愛愛，我覺得似互相保護嘅愛情多啲。（淨係錫你耳仔一啖？）已經好多喇！我哋個角色經歷過嘅嘢，每行多一步都好困難，跟劇情嚟講，已經行咗好大步！」楊明則爆料：「劇本出嘅時候，我同翠如向監製詢問過，我哋角色嗰段感情線係唔應該有太大激情，監製鍾澍佳又喺現場修改同指導，最終出嚟嘅版本比較合理，大家都好滿意。」