汪小菲現身台北　親自舉報大S濫用藥物

台灣女星徐熙媛與前夫汪小菲鬧官非，昨日汪小菲更疑似喝醉，闖進大S居住的信義區豪宅鬧事，保安報案後執法人員到場調停。本來已離去的汪小菲，原來事後返回樓下，被執法人員帶回，據知他當時揚言前往報案，實名告發徐熙媛、徐熙娣長期濫用藥物，不過他未有完成錄口供及法定程序便離開，繼而向現場媒體表示：「我是來報案的，一：我的孩子被非法拘禁、被非法扣留，第二：我汪小菲實名舉報徐熙媛長期濫用藥物、產生幻覺，對我的孩子產生不好的影響。」又指大S「「透過第三方證件去買很多他們沒有看醫生的藥物，藥的副作用會產生幻覺」，還聲稱手上有照片，證明有人經常幫大S送藥，而大S服藥後會用高爾夫球桿、刀捅或打他，但隔天就忘記。

對此，大S律師表示：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢察單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理」。

事件引起熱議，有網民翻查發現原來昨日是2人的結婚紀念日，感嘆汪小菲尚未放低舊情。另外，網友留意到汪小菲當日身上衣服皺起，形容像流浪漢，但有行內人就表示該T恤是法國名牌，一件叫價18500元新台幣（約4500港元），相當富貴。