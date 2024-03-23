COLLAR演唱會︱Marf Winka還環走音　壓軸首唱新團歌

人氣女團COLLAR一連3場《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會昨晚（22日）假九展Star Hall舉行頭場，場外除設多個應援打卡位供拍照外，現場亦有發售紀念品及派發手幅，吸引大批粉絲排隊索取。

演唱會甫開始，COLLAR就以橙黑色團服上陣，並一連跳唱多首快歌包括《Back in theGame》、《Atypical》及《Call My Name！》炒熱全場氣氛。雖然隊中成員近日接連出事，繼成員Marf（邱彥筒）及Day（許軼）先後爆緋聞後，隊中「門面擔當」Candy（王家晴）亦被爆疑在社交平台買粉絲谷人氣，但眾人似乎未受負面新聞影響心情，繼續落力演出。

演唱會中段有Solo環節，穿上白色連身裙的Day唱出雲浩影的《無以名狀的痛》，李芯駖以白色吊帶露腰小背心唱出王菀之與張敬軒的《好時辰》，Marf就選擇演繹方皓玟的《假使世界原來不像你預期》，至於穿上黑色露腰裝的Winka（陳泳伽）則唱出 《平凡的我重生》。不過Marf與Winka均疑似出現走音，未知是否經過一輪勁歌熱舞後未及回氣所影響。

來到Encore環節，當眾人以Medley形式唱出多位歌手的歌曲後，於台上跟觀眾分享感受。隊長Gao（沈貞巧）表示見到觀眾準備的燈牌很漂亮，叫大家舉高點，當她發現有燈牌寫著「Candy我哋做好朋友」後便說：「我代Candy應承你。」Candy即笑言看到燈牌後自己笑了出來。Marf坦言自己第一次「咁大膽、咁赤裸」，指一入後台便有人幫她們快速換衫，Gao即笑謂：「唔赤裸就唔夠時間換。」她又表示第一次開騷心情緊張：「緊張表現之外，更因為終於見到大家，但要壓抑自己心情，唔可以太過興奮，要保持頭腦清醒。」Winka則笑言將自己當作機械人，否則會淚崩，獲成員們大讚她「叻叻豬」。

至於Candy就透露明天（24日）要考試，成員即讚她是學霸超厲害，爆她之前邊為演唱會排練，邊溫書及應付考試。Marf接著說：「多謝大家陪伴COLLAR第一次、第一場、第一刻演唱會，我喺後台透過螢幕睇住大家入場，好唔真實。」Winka則説：「眨吓眼企喺台上，好唔真實，期待咗兩年嘅事終於發生，唔知下次係幾時，機會唔係經常有，我依家排舞冇以前咁沮喪，因為唔知大家一齊相處嘅日子仲有幾耐，所以依家一齊排舞我係享受多過緊張自己唔識跳。」

Gao感謝成員的家人一路支持，才令她們可以在這裏相聚，她說：「大家好似我哋嘅Chosen family ，無論發生乜嘢事都陪喺我哋身邊。」期間Candy忍不住感動落淚，Marf即遞上紙巾給她擰過頭拭淚。芯駖就表示今次演唱會原本於成團後3個月舉行，但最後來到今天才發生：「經歷咗好多事情，好多起起跌跌、風風雨雨，依家依然7個人企喺台上表演畀大家睇，好感恩，注定我哋係家人，同大家一齊走落去。」隨後便送上她們的新團歌《Chosen Family》，表演完成，當跟過現場觀眾大合照及講再見後，演唱會於晚上10時30分完滿結束。