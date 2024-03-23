333穿搭法　最少單品穿出最多造型

最近天氣時晴時雨，日夜氣溫差大，不但衣櫃的衣服難以整理，每天更煩惱要穿甚麽，甚至去旅行也不知道該怎樣執拾行裝，騰出更多空間把戰利品帶回家。不妨試試外國流行的「333穿搭法則」，只需要發揮創意，把小量單品重複配搭，就能最大化激發衣櫃的潛能，輕鬆解決衣服的煩惱。

「333穿搭法則」是由美國時尚博主Rachel Spencer提出，是指只用3件上衣、3件下身單品和3對鞋子，她表示按照數學公式計算，可以配搭出至少27套不重複穿搭，襯出多個造型，即代表一個月都不用愁衣服造型，非常適合想要輕便出遊的人士，能行李減重不少。大家在造型上亦可添加任何3個配件，例如手袋、外套和飾物等，讓穿搭更為豐富，也可以大大減少購買衣服。

由於只可以選出小量單品，因此Rachel建議在顏色上盡量避免貪心，最好挑選百搭的基本色，例如黑、白、灰、杏等，不但永不過失，還非常耐看，穿搭上不容易出錯。除了顏色之外，單品的質地同樣需要注意，最好選擇牛仔布、針織、帆布等，增加造型的變化性。此外，不同單品之間有長有短、有厚有薄，單品之間可以輕鬆疊加。如果同樣單品已經穿得膩的時候，也可以在造型上添加配件，例如皮帶、帽、絲帶等，令造型更加百變，營造出一種衣服很多的感覺。