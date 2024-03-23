凱瑟琳宣布患癌　Kim Kardashian同Blake Lively抽錯水被轟

英國王妃凱瑟琳（Kate Middleton）早前於母親節分享與子女合照，被傳媒發現電腦改圖痕跡，其後她亦承認，引來不少藝人包括美國真人騷女星Kim Kardashian與美國女星Blake Lively等抽水。Kim於社交網站上載在座駕旁擺甫士的照片，留言大玩凱瑟琳「潛水」避風頭的陰謀論：「我依家去緊搵凱瑟琳。」而Blake則於社交網站借機宣傳自己品牌飲品，故意上載一張明顯改圖的廣告相，留言表示：「我好開心可以同你哋分享呢張我今日影嘅新相，推廣Betty Buzz同Betty Booze產品！你哋依家知道我呢排點解失蹤啦！」

凱瑟琳昨日（22日）公開患癌真相後，Blake知道抽錯火水，立即於社交網站刪除舊帖，再於即時動態撰文道歉：「我諗今日冇人會理，但我都想講返件事。我早排出咗個玩嘢帖參加『改圖風波』，搞到今日我嚇到死。好對唔住。一如以往，我向所有人送上愛同祝福。」Kim則未有醒水，繼續留帖，被網友群起圍攻，有人表示：「我諗你需要道歉。」又有人表示：「佢做完大手術康復緊，畀啲尊重。」