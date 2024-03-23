「太興小火伴」APP入會三重賞　集團35周年誌慶送出12品牌$305優惠

【特約報道】太興集團一直致力為顧客帶來優質卓越且多元化的餐飲服務及體驗。太興集團綜合應用程式「太興小火伴」自去年推出以來廣受大眾歡迎，一站式提供集團旗下十二大品牌香港餐廳的最新資訊與優惠，結合外賣自取、外送速遞、網店購物三大功能，全面提升顧客的餐飲體驗。適逢集團35周年誌慶，集團特別呈獻【太興小火伴12大品牌優惠三重賞】，以總值高達$305的優惠回饋現有會員並吸納新會員。火速成為我們的最佳「火伴」，盡享精彩折扣禮遇。最好味道 一App歎到！

第一重賞 (3月15日至28日) 迎新及現有會員 賞你$120優惠券

無論你是新會員或現有會員，現凡於指定期間登入「太興小火伴」應用程式，會員均自動可獲12大品牌$10電子優惠券共12張 (總值$120)，於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳、Tommy Yummy及Bingle Bingle之分店適用(香港機場及航天城11 SKIES分店除外)。

第二重賞 (3月15日至28日) 推薦「友」賞，驚喜不斷

「太興小火伴」應用程式會員額外推薦親友入會(註冊時需填上推薦人手提電話)，推薦人及被推薦人雙方均可獲得「太興小火伴」$10堂食電子優惠券2張及$15外賣自取電子優惠券1張 (總值$35)*。數量有限，送完即止。

第三重賞 (3月16日至28日) 火熱優惠會員限定：電子美食券$1000送$150

推廣期內，會員凡於「太興小火伴」應用程式購買電子美食券，購滿$1000即額外多送$150，電子券方便與會員親友分享使用，把握時機一同以專屬優惠盡享集團旗下12大品牌*，超過160間分店的各式美饌！

*優惠活動適用於香港太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳、Tommy Yummy及 Bingle Bingle之分店(香港機場及航天城11 SKIES分店除外)。

*優惠活動受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽「太興小火伴」應用程式。