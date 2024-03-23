近年流行北上消費，本地經濟更見疲憊，每次見到食店話結業，都覺得神傷。坊間亦有餐廳努力求存，不時推介各式優惠，近日就有日本菜、西餐，甚至外賣都有折扣，部分更適合和朋友分享，讓大家食得更抵。

酒類買一送一

邊飲酒邊用餐，感覺更輕鬆美味。尖沙咀及銅鑼灣的日式居酒屋最近推出「Night Vibes at Gonpachi」，調酒師以指定美酒調配Berry Bonsai、Gonpachi Old Fashioned、Strawberry Cupid 及 Chocolate Martini 4款雞尾酒，另外還有多款清酒和生啤等，現時酒精飲品買一送一。於晚上9時半至11時推出的全新二人前佐酒拼盤有2款，炭火串燒拼有美國牛柳、免治雞肉軟骨棒和鰻魚等，揚物拼盤有吉列生蠔、明太子雞翼和溫泉蛋腐皮卷等，用來佐酒最好不過。客人於集團官網預訂任可拼盤，會1送2杯指定雞尾酒，指定信用卡惠顧堂食，會贈送椰汁紫薯白玉子2客。

啤酒配海鮮

輕盈的海鮮美饌，鮮香美味。啟德新派烹調料理概念店和西班牙啤酒品牌合作推出海鮮組合優惠，由即日至5月中旬，惠顧全份海鮮拼盤，免費獲指定啤酒1瓶，惠顧淺漬帶子、脆炸忌廉蠔餅、烤八爪魚、烤季節鮮魚或原隻龍蝦扁意麵，可用優惠價選購指定啤酒。

HK$1歎招牌菜

手拎住HK$1，可以買到咩？飲食集團旗下的美式餐廳和美式意大利餐廳於3月推出指定會員限定HK$1的優惠，會員只要於餐廳堂食消費滿HK$400，即可用HK$1享用精選招牌菜，菜式包括慢煮BB豬排骨和番茄羅勒水牛芝士薄餅等，先到先得，售完即止。

共享手工意粉

惹味意粉一向是方便分享之選，上環威尼斯風味餐廳於即日至3月30日推出意粉周，客人用1份價錢，可購買2份指定手工意粉，貝殼意粉內有海藻、煙熏沙甸魚和蒜蓉粒，吸管意粉則加入蜆、鯷魚配蒜香牛油醬，筆管意粉加入牛尾和黑喇叭菌烹煮，加點無花果葉醋更惹味，最重要是一人價錢，二人共享最開心。

豐盛吞拿魚宴

日本吞拿魚深得港人歡心，觀塘日式居酒屋於4月13日及25日推出藍鰭吞拿魚解體宴，客人可一次過吃到吞拿魚山掛、魚骹拖羅刺身、大拖羅、中拖羅、赤身、火炙拖羅壽司、中拖羅壽司、赤身壽司和鹽燒吞拿魚下顎，另有抽籤享用特別部位如鹽燒魚面頰、鹽燒魚眼、腦天和眼球肉等。同時間，客人預訂這兩場盛宴，可享4人同行1人免費。現時至4月30日，惠顧任何食品，可半價任飲清酒機套餐。

毛孩之選

人類食得好之餘，寵物都應同樣有享用美食的機會。在4月11日至14日，外賣平台和連鎖咖啡店合作，客人於平台指定分店訂購全日套餐和選擇外賣自取，除有8折優惠，指定會員有75折，更可獲贈為狗狗度身訂造的Puppuccino，飲品以狗隻食用的鮮忌廉和雲呢拿糖漿製作，軟滑有奶香。此外，於現時至4月7日在平台指定餐廳下單及外賣自取，會有半價優惠。