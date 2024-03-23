兔女郎鬥搶眼　「瀛」接復活節

復活節就快到，一連幾日假期大家都有不同慶祝方法，除了搵復活蛋、食大餐，對男士而言，相信沒有比見到兔女郎更令人興奮。今次介紹3位來自日本的「瀛」風網紅，她們都扮過可愛兔女郎，卻各有獨特個性。同場仲會盤點各國傳統應節習俗，以及本地復活節好去處，齊齊開心滿Fun！

最玩得 可愛寵物兔

日本最興女團，宗雪里香正是女團STU48成員之一。現年20歲的她在愛媛縣出生，於2019年STU48第2期生甄選的最終審查中，獲得票數第4名出道，其後於2021年升格為正規成員。她曾經想過當公務員，但考慮到從小的夢想是成為偶像便參加甄選，繼而踏上舞台之路。

自認為宅女的她表示難以結識異性，平時熱愛動漫及打機，學生時期已經常流連機舖，最叻係玩《太鼓之達人》，玩到任何難度也能順利過關。另一個興趣是Cosplay，不時戴上假耳朵扮熊仔扮兔仔，每個造型都可愛爆燈，猶如寵物兔一樣惹人憐愛。

X（Twitter）：yukirika_stu48

追蹤人數：約1萬人

宗雪里香

吸睛度︰★★★

可愛度︰★★★★★

性感度︰★★

最砌得 性感踢死兔

27歲的東雲海原是一名攝影器材公司OL，後投身成為全職寫真模特兒。佢除咗擁有G級豐滿上圍與100cm蜜桃臀之外，還憑「砌模型」這興趣成功吸引不少宅男，不時在個人頻道分享砌模型影片，從剪件、組裝、上色都展現卓越技術，配合招牌背心及勁爆身材，難怪被網民稱為「最砌得」模特兒。

東雲海現已成為模型製作網紅，這份「副業」令她獲得不少商演及代言機會。今年初更與9名模特兒推出一本兔女郎寫真集，作為封面擔當的她穿上「踢死兔」造型，黑色兔耳配白色兔尾巴，加上眼鏡與魚網黑絲，叫人神魂顛倒呢！

IG：umi_portrait

追蹤人數：約55.5萬人

東雲海

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★★

性感度︰★★★★★

最縫得 百變荷蘭兔

虹村KANNA現年28歲，出身於京都府，現時是一位模特兒及賽車女郎。高中畢業後曾入讀廣島大學工程學院，因決心成為漫畫家，便毅然退學並搬到東京。空閒時會以Coser身份表演，後來開始接觸模特兒行業，並於2021年的選美活動奪冠，曝光率漸漸增多。

她除了喜歡烹飪、彈結他及畫畫，還精於縫紉，寫真內很多衣服都是由她自己手工製作，並不時把原創服飾放到社交網展示。身材均勻的她擁有誘人美股，而且十分喜歡兔女郎打扮，於IG內就有多個造型，似足荷蘭兔般色彩豐富。

IG：kanna_nijimura

追蹤人數：約12.4萬人

虹村KANNA

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★

性感度︰★★★★

知多啲！外國傳統習俗

對於西方國家來說，復活節的重要性僅次於聖誕節，一於睇吓全球各地有趣的復活節習俗啦！