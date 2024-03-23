顏米羔否認買粉絲　開腔回應賄選：朋友太急切想撐我！

無綫選秀節目《中年好聲音2》明晚舉行總決賽，7強參賽者今午雲集電視城綵排，及抽明晚出場次序。而由3月17日開始的觀眾網上投票，截至今午12點「觀眾最愛好聲音大獎」三甲暫時由黃劍文、古淖文及譚輝智跑出。

黃劍文、陳俞霏及顏米羔齊齊受訪。談到總決賽臨近，黃劍文坦言：「盡自己嘅努力做得最好。（心情緊張？）盡量令自己放鬆，同隻貓瞓覺，個人會開心啲，盡量休息囉，綵排好忙，同埋我哋全部人揀嘅歌都好高音，唱3次已經冇聲，所以要盡量養聲。」

談到劉威煌雖落敗，但盛傳簽約唱片公司，且已推出新歌，劍文等表示：「又唔知佢簽咗約，但佢首新歌好好聽，我哋都有share。我哋講唔上好羨慕，但會戥佢開心。」顏米羔傳出「買粉絲」，他回應說：「邊度有錢呀？$200個鐘呀，大佬！如果係咁，我都想轉行去舉牌扮粉絲嘞。（有冇唔開心？）唔敢唔開心呀，要專心比賽，情緒一定有，長途賽唔係鬥技巧，係鬥心態。（之前又話有粉絲幫你賄選喎。）嗰個係我朋友，佢太急切想撐我，我見到即刻同佢講番，佢都有話唔好意思，同發文講清楚件事。（覺得對方好心做壞事？）我唔怪佢，錫我啫。」

至於陳俞霏被拍得與風水師同行，兼且態度親暱，她大方回應：「呢個好搞笑，其實我係一個好鍾意賺錢嘅人，比賽為我嚟講咩名次都唔係咁緊要。佢幫我催財運，不過大家相信科學先，如果真係咁靈，今日我應該攞最高票數啦！」她透露年前曾與對方合唱，所以結緣：「佢送咗條鏈俾我，唔係外傳嘅發器。」而明晚總決賽後，一眾參賽者依然有工作安排，包括即將舉行的演唱會，不過黃劍文坦言想先「食餐好」慰勞自己。

談到楊千嬅近日出任評判，卻被指「唔識唱歌兼唔夠班」，3人異口同聲力撐前輩，黃劍文直認是對方粉絲：「最慘係我入行冇見過佢，今次只係第一次見，同埋佢好多CD我都有收藏。」而陳俞霏則被網民改編《烈女》歌詞成女主角，她開心表示：「佢哋改成『俞霏不怕死』，《烈女》都係我好喜歡嘅歌，做人使乜咁緊張？開開心心又一日啦！而且音樂比賽分好多part，能夠有各階層嘅評判，比賽結果先更客觀。」顏米羔坦言：「教練唔係一定最好波，可能係經驗最多、心水最清，影評人亦都未必一定識拍電影，但寫影評真係好專業，可以分析到好多嘢。」