蕭正楠禁黃翠如拍過激親熱戲：我拍就冇問題

藝人蕭正楠（Edwin）今天（23號）在拒賭活動中度過47歲正日，在場獻唱兩首歌，更有粉絲舉牌支持。他透露生日未有放假，昨晚拍新劇《奔跑吧！勇敢的女人們！》至凌晨，但感激同劇演員如吳若希（Jinny）等送上驚喜，他說：「本身拍一場好豐富嘅食飯戲，但Jinny突然唱生日歌，原來我拍劇拍到連自己生日都唔記得。」之後回家後，太太黃翠如就親自迎接送上生日蛋糕，有謂兩夫妻閃盲眼，他則謂：「太太係好迷戀我。」透過太太所送的生日禮物是聽歌的器材。

問到他生日願望，他說最緊要身體健康，因拍《奔》劇期間，他、朱敏翰、Jinny及賴慰玲輪流病，他說：「可能係大家互相傳染流感，我試百日咳同失聲，唯有之後配番音，（太太有冇被傳染？）佢都有啲唔舒服。」問到晚上可有再有慶祝活動，他則謂要返廠繼續拍劇。

另外，問到太太黃翠如在新劇《黑色月光》中，和楊明的親熱戲點到即止，只有擁抱及錫面？他表示：「我唔知，其實太太都唔使同我備案，唔通我同Jinny拍親熱戲又同佢講咩，（咁你有冇親熱戲？）大家睇劇啦，不過佢拍啲親熱戲就盡量唔好似《婚後事》太激囉，但我拍就冇問題，只係畀我減吓肥先，唔好咁肥嘟嘟。」