《中年1》李泇霖推出首支單曲　顏志恒任嘉賓力撐

《中年好聲音》第一季選手李泇霖今日（23日）現身商場出席個人首支新歌《梅特林克的青鳥》音樂發布會，而同為《中年好聲音》第一季的選手顏志恒和何博文任活動表演嘉賓，二人在活動上即場獻唱，而音樂人澤日生、歌手文佩玲、支譽儀和吳大強等人亦有到場支持。

李泇霖稱與顏志恒和何博文二人頗有淵源，她和顏志恒是識於微時，志恒亦曾參與多個由泇霖舉辦的歌唱比賽，並摘下多個獎項，而何博文是她在《中》節目中合作最多次的歌手。李泇霖笑言這是她出道後的第一首新歌，雖然年紀大了點，但終於等到這個機會，終於圓夢：「其實呢首歌早於五年前已經有，話說幾年前我媽咪過身，然後我覺得原來人生咁快就過，我媽媽生前最為我唱歌而感到驕傲，咁所以我成日諗點解我唔喺佢再世嘅時候出咗呢首歌，呢個喺遲嚟嘅承諾，我今日都終於做到啦。」李泇霖又稱希望今年內能推出多首新歌，而自己亦會嘗試親自落筆作曲作詞，寫一首新歌給自己，謂今年目標是出三首歌。

另外顏志恒在活動上獻唱了陳奕迅（Eason）的歌曲《今天只做一件事》，又提到姜濤最近也有翻唱這首歌：「我自己兩個版本都有聽，發覺姜濤和陳奕迅嘅分別就喺姜濤版本喺慢啲嘅，我自己就鍾意Eason嗰種放鬆嘅感覺多啲。」他又特別點名歌手陳奕迅、張敬軒和柳應廷，認為他們當中有些歌曲非常有意思，值得學習。顏志恒又透露現正積極籌備推出個人單曲，打算今年專注做好一首歌先。