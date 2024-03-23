蘇打綠紅館騷開鑼　自爆：香港奪走我們許多第一次！

台灣樂隊蘇打綠出道二十年展開《二十年一刻》巡迴演唱會，昨晚（22日）在紅館舉行首場。這是蘇打綠暌違8年的首度大型巡演，團長阿福率先感性表示，蘇打綠一路走來很不容易，感謝大家的等待，細數四度巡演《陪我歌唱》、《各站停靠》、《空氣中的視聽與幻覺》，和今次《二十年一刻》都是從香港起跑。青峰立刻回想起：「小威第一次求婚、家凱第一次在台上褲子破掉也都是在香港。」團員笑稱：「香港奪走了我們許多的第一次」，全場爆笑。

團員先以純白服裝登場，象徵走回音樂起始的最初，並以春為主題接連演唱《日光》和《早點回家》等歌曲，接連的夏、秋、冬每個段落都以強烈的視覺呈現，讓色彩於舞台視訊與燈光中流動，象徵着時間流逝。最後段落冬，以阿龔的鋼琴獨奏《未了》為開始，預告這段以交響樂為配置的《冬 未了》，蘇打綠卻在這段中驚喜放入不同語言的歌曲，除了英文的《Everyone》外，還有他們經典的翻唱台語歌曲《追追追》，原本搖滾的編曲搭配古典樂元素，展現出又一全新詮釋。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會以四季為主題，邀請外國製作團隊，精心打造LED四季全屏四面台，以及象徵二十周年的天與地雙X形飄浮光廊。來自世界各地共二十多位動畫師，也投入蘇打綠的音樂世界，彩繪出流動的四季視覺設計。Enore環節，蘇打綠加碼獻唱一首從未曝光過的新歌，新歌由小威創作，歌名為《你不需要多完美》，這是蘇打綠特別為《二十年一刻》巡迴演唱會準備的禮物，讓觀眾好好紀念這一刻。