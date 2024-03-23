【Bethの食卓】知唔知潤餅有咩好意頭？

好快又到清明節，除咗係要食茶果之外，大家知唔知仲有乜嘢要食呢？就係潤餅菜！用薄餅包住蔬菜同埋肉類等等的美食。我好記得細個嘅時候就已經喜歡上呢個菜，因為材料陣容非常強盛，有豬肉、魷魚、荷蘭豆、紅蘿蔔、豆腐乾、高麗菜、蠔仔、冬菇、春筍同埋米粉等。樣樣都係切到一絲絲，有些更會加上海苔與花生碎，非常美味。

據我所知，除咗福建人，潮汕人都鍾意食潤餅菜，之後就輪到台灣人，台灣人直頭有各種各式不同材料。他們的潤餅菜都有分南北兩派，北部潤餅餡多以燙熟或水煮的蔬菜，加入炸紅糟肉、豆乾及蛋酥等，最後再撒上花生糖粉；而南部潤餅餡多為乾炒蔬菜，搭上香腸、滷肉、油麵等。

其實點解會有潤餅菜出現呢？原因其實係因為寒食節，寒食節是禁火，禁用爐灶燒菜，故會將所有食材預先準備，再用餅皮包着吃。寒食節是冬至之後嘅105天，相對於每年大約就是清明節這一天。為了記念寒食節大家都會在清明時節吃潤餅菜，寓意家肥屋潤。

大部分潤餅菜都會是將春天最時令蔬菜放在一起，用潤餅皮捲起上來吃。而潤餅菜能否包得好，捲得好唔好，或者能否掌握在你手上都有一定學問。首先啲材料要注意油分，最好就用啲乾爽嘅做法去令到佢唔浸油。最好喺潤餅上面加上生菜包住，一定程度上能減少令到潤餅容易爆裂。因為一爆裂咗，油滲出來，令你手上食到滿手都係油，好論盡，又有啲尷尬。

潤餅菜主角其實就係餅皮，餅皮材料非常簡單，包括高筋粉、鹽同水。但香港人根本唔會有時間慢慢喺屋企整，我就會直接到北角春秧街買。但要非常早就去買，如果唔係到中午已經售罄。我最記得潤餅皮都有炒價的，我去年買潤餅皮在下午時間，還要以炒價買回來的，我記得都幾貴，所以如果要當日食就真係要早啲排隊買。

為了新鮮度十足，其實值得一排。隔夜嘅潤餅皮其實質量已經差一節，就算翻熱都冇咁好食，所以最好就係食新鮮㗎喇！而我最開心回憶是在香港萬麗海景酒店「滿福樓」及北角「新福記酒家」吃到的潤餅菜，現在可能已經成絕響！是否還會做潤餅菜真的不知道。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com