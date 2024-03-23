高海寧自認可塑性高　梁家輝葉童示範神級演技

內地演技真人騷節目《無限超越班2》將由曾志偉擔任無限總經理，爾冬陞擔任總監製，吳鎮宇、寧靜和郝蕾擔任監製，韓雪擔任藝員部總監，並召集高海寧（高Ling）、黃齡、李菲兒、張棟樑等藝人，透過對經典港產影視題材的再度演繹，啟動演技和藝能比併。

首集將介紹參賽藝人及展開首輪面試，早前憑劇集《新聞女王》爆紅的高Ling，席間亦有透露參加節目的因由：「剛入行時，大家都找我演嫵媚一點的角色，但是高海寧其實有更多的可能性等待發掘，我的可塑性也是很高的！」於面試環節時，曾演出王家衛執導劇集《繁花》的黃齡表現最為搶眼，當住葉童和趙雅芝面前表演為《新白娘子傳奇》配音，除一人聲演多角，連敲木魚的聲音都扮埋，面對黃齡表現十分隨性，爾冬陞卻要求她嚴肅一點，令原本笑笑口黃齡即時「變臉」：「我是可以嚴肅的。」爾冬陞續說：「我覺得你很輕挑。」黃齡再反駁表示：「我覺得你這樣判斷一個人，也蠻輕挑的！」雖然看似火藥味十足，但背後原來另有內情。

此外，影帝、影后梁家輝及葉童亦有上場示範神級演技，二人演一對老夫老妻，家輝手震震餵着飽受病痛折磨的葉童吃粥，兩人演技大爆發谷到涕淚縱橫，令一班學員看到忍不住爆喊，高Ling更直呼被兩位神級演技折服：「沒任何蘊釀直接入戲，有被驚訝到！」