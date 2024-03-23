【Zac玩Zac食】中環高CP多選擇高質和食

通關後港人出埠或北上消費，香港餐飲業面對嚴峻時刻，加上日本核廢水排放事件，多個縣市嘅食材被香港禁止入口，令到很多港人心理上對日本食物抗拒或保持觀望態度，日本餐廳就更加要尋求突破！

位於中環嘅多元化日本餐廳ODDS，在充滿挑戰性嘅2020年開幕，餐廳名字靈感來自餐飲業經歷前所未見嘅全球經營困境之時，依然能夠「Beating the Odds」，展示在逆市中險中求勝的願景。嚟到2024年多方面嘅挑戰，餐廳更重新推出富革命性嘅餐單，不但增添了精緻日本餐廳「天穴」嘅人氣菜式，更於世界各地輸入多款頂級海鮮和食材，讓大家可以於中環以親民價格體驗升級版嘅日式美饌。

餐牌中嘅煙熏大拖羅佐蛋香醬油係個人必食推介，大拖羅來自西班牙，經過主廚輝師傅嘅熟成處理，令味道更濃郁，師傅在魚肉上𠝹花然後再煙熏，上枱時煙霧縈繞，是打卡首選。最重要是大拖羅油脂豐厚肥美之餘，更帶有陣陣煙熏香味，蘸上蛋黃醬油同吃，別有一番風味。

如果你好似我咁坐喺壽司吧枱，另一道油甘魚薄切鵝肝粒佐南高梅醋醬除咗好食之外，更加可以欣賞師傅切刺身嘅刀功，以及精緻擺盤嘅每一個細節，呢個係天穴嘅招牌美食，依家唔使HK$300就可以食到，絕對超值！鍾意食牛嘅就一定要柯打佐賀和牛海膽卷，以高級佐賀和牛包住海膽，再綴以魚子醬及金箔，幾個願望都可以喺一個卷物上滿足哂！但係講到全晚最大大大滿足，就一定係嗰個海膽之丘，應該有超過半版嘅海膽，以師傅視覺疊成海膽山丘，在座嘅朋友都嘩嘩聲咁不停打卡！

Profile：Zacky Sun

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