阿Mo經過一年密集式治療　四肢肌肉有明顯增長和結實

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（23日）他發出第87封代禱信。

李盛林牧師透露阿Mo因應準備配合前面新的治療方案，每天將再加碼密集治療，暫提早一小時開始(9am-6pm)。現在兒子的手和腳的感覺神經在不同部位漸有一點點的反應，尤其是在深層的按壓神經及少部份表面皮膚觸摸感覺都比前更加敏感。經過一年每天密集的治療，四肢的肌肉都有明顯的增長和結實，已有足夠的條件預備迎接從上而來的神經訊號。

代禱信內容如下：

*【解說】*：

1) 在任何環境中，*信靠生命的主都能賜給我們一切所需要的力量*，去面對任何可能出現的情況，因為神了解明白我們每一個人的處境和需要的力量。

2) 我們 *自身能力的源頭* 並非來自我們手中所擁有多少的資源，而是來自創造天地萬物的主而來。

*(一) 啟言(Mo)*

1) 【*開始加碼密集的復康治療*】

過去一年多的治療都是從10am - 6pm左右，因應準備配合前面新的治療方案，每天將再加碼密集治療，暫提早一小時開始(9am - 6pm)。原有早上的個人衛生清潔、早餐和當天的治療物資準備，也需要同時整體的相應調整配合。

2) 【*四肢手腳的感應神經*】- 手和腳的感覺神經在不同部位漸有一點點的反應，尤其是在深層的按壓神經及少部份表面皮膚觸摸感覺都比前更加敏感。

3) 【*禱告*】

a) 請為阿Mo在四月開始的加碼密集復康治療禱告，能夠應付治療的挑戰，期盼治療更能帶來顯著的效果。日

b) 醫術和治療儀器對復康是非常重要，更重要的是身體能對這些治療有正面的反應，這都唯有「叫生命和身體有反應的創造主」，在阿Mo身上顯出莫大的能力才行。

*(二)【去年今週代禱信(35) – 2023年03月26日】 - 前後一年的比較：*

1) 【*去年今日*】

a) *去年：「機械手、腦機介面、」*

b) *去年：「目標強化四肢各組肌肉」*

2) 【*一年後的今天*】

a) *現在：「從去年初階版機械手、腦機介面到進階版*」：

現時使用的治療儀器已是進階版，比對去年的更為輕巧、方便和容易使用。也讓其他傷患者同時受惠，可以使用這些復康治療儀器。

b) *現在：「阿Mo的四肢各組肌肉一年的進展」*】：

經過一年每天密集的治療，四肢的肌肉都有明顯的增長和結實，已有足夠的條件預備迎接從上而來的神經訊號。

*(三) Mo爸媽*

1) 「*感謝離港期間的補位和安排*」

在我們離港期間，出現了一系列突發情況，包括照顧阿Mo的護工相繼感染新冠和流感，以及在尋找補位方面的困難。同時，我們需要遠程跟進她們的狀況和治療，這樣事情變得有些棘手。感謝神，剛好妹妹和妹夫在港，他們非常樂意全力協助安排所需。現在，護工已經恢復了照顧工作，但同時一位舊護工離職，一位新護工接任補上。

2) 「*外地滿有愛心和關切阿Mo的有心人*」

感謝神，在我們所到之處，都遇到許多有心人給予阿Mo及我們家人的祝福、鼓勵和支持。他們不僅如此，還拍下了深情動人的鼓勵短片，我們立刻將它們傳回給阿Mo和在港家人，彷如將他們帶到現場，讓他們能夠即時感受到臨場的溫暖和熱情。

【*禱告*】

1) 請為護工往返醫院和住宿的路途中不容易被感染禱告。

2) 願新的護工能夠有智慧和內心醒、靈活地掌握細節，適切幫助阿Mo處理日常生活，讓他能夠專注應對每天密集的治療。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神，*「因為主耶穌在我們(特別在阿Mo)這脆弱的身體中顯出神莫大的能力*。」