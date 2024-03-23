愛森知惠　性感難掩飾

正所謂天生麗質難自棄，樣靚身材正嘅索女，即使素顏便服都一樣散發出能夠顛倒眾生嘅魅力，真係擋都擋唔住！就好似愛森知惠呢位巨乳美人咁，其性感魅力實在難以掩飾呀！

更趨完美

好多日本寫真女優除咗以寫真演出為主要工作之外，其實同時亦係藝能界偶像，好似身細波大嘅天羽希純、宇咲同十味咁，佢哋都喺寫真界同樂壇兩邊走，至於今日同大家見面嘅愛森知惠亦係一樣。

今年27歲嘅知惠，雖然比起上述幾位寫真女優嘅年紀較大，但係反而更具吸引力，唔單止氣質綺麗迷人，舉手投足都散發出撩動人心嘅風韻，但係笑起上嚟卻又帶幾分甜美稚氣。至於身材方面，佢初出道嘅時候身上仲有少少多餘肉地，不過近期大家可以見到佢勤做運動操得身材勁弗，線條弧度十足，屁股夠渾圓又夠翹，而上圍對脹卜卜嘅G奶更係飽滿誘人，加埋滑嫩肌膚，呢副胴體可以話接近完美呀！

發育良好

原來喺知惠細個嘅時候，已經得到爸爸嘅悉心裁培，希望佢將來可以成為藝能偶像，亦參加過唔少偶像拔選比賽，不過可能因為當時知惠年紀細，才藝表演又比較幼嫩，所以未能成功獲選。

然而，知惠做唔到藝能偶像，卻有條件做寫真偶像，因為佢雙峰發育得相當良好，甚至可以話發育過盛，連阿媽都問佢係咪走咗去隆胸添！到讀大學嘅時候，知惠參加「Miss櫻美林」選美比賽獲得亞軍，之後就投身寫真界發展，及後更成為女子組合「elsy」嘅成員兼隊長。據講，經理人曾經向知惠表示拍寫真嘅時候，要顧及組合形象唔好太暴露，但係由於惠妹嘅身材太好，所以就算係換上一般剪裁嘅泳衣或內衣都一樣咁惹火，真係性感沒法擋呀！

受森知惠雖然忙於隨所屬組合四圍表演，但係一得閒亦會拍寫真，從其社交網就可以留意到相關情報以及欣賞到部分寫真照，千祈咪走雞喇！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-23-34