陳柏宇演出發生意外　台上跌倒需坐輪椅離開現場

著名音樂監製陳浩然（Edward Chan) 於今晚(23日)及明日假亞洲國際博覽館舉辦一連兩場的《Blueprint of Memories, by Edward Chan》首個音樂作品展，回顧過去他音樂事業同時，也展示他在音樂上的不同面向。今晚演出單位包括歌手陳柏宇、林奕匡、方皓玟、黃妍、葉巧琳、男團MIRROR成員姜濤和呂爵安及Daniel Toh，還有與Edward 識於微時的歌手林一峰、薛凱琪、衛蘭及頭場擔任特別嘉賓的周柏豪。

臨近演唱會尾聲，陳柏宇出場唱《忘記歌詞》時，走落樓梯，卻不慎跌低，單膝跪在階級上，然後慢慢調整起身，坐在樓梯上向台下觀眾大嗌：「冇事，唔好企起身就得。」然後開始坐在樓梯上唱歌，再慢慢站起來說了句：「我無事喎。」演唱完畢由工作人員扶着返回後台。陳柏宇在後台坐在輪椅上，面帶笑容。

受訪時，Edward Chan稱在台上專注於表演，並沒有留意到陳柏宇跌倒，是透過耳機才得知他跌倒。音樂會結束後，Edward隨即趕往後台查看陳柏宇的傷勢，見到他坐在輪椅上，又講又笑，形容為「一如以往陳柏宇式幽默」，Edward說：「其實佢喺見到啲樂隊太興奮，掛住打招呼，唔小心差錯腳，先會跌低，已經有急救團隊詳細檢查過，喺輕微嘅，冇骨折（坐輪椅？）我哋都喺小心為上。」又指見到陳柏宇識得講笑，立刻放心。問到會否叫明晚的嘉賓不要太大動作？他表示會提醒演出歌手們「Mind The Step」，又表示意外難以避免，不過就對今晚表演很滿意，又提到明天的演出流程與今日完全不一樣。