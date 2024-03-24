星玄｜肖狗鍾柔美完成中學生涯　激罕晒校服Look勁清純

今日係3月24日，農曆二月十五，宜祭祀、交易、出行，是日最旺生肖係狗，桃花旺，有暗戀對象者不妨趁機表白。「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）就係屬狗，前排公開咗一輯運動會嘅相片，見佢素顏上陣以絲帶鬢綁造型十足，穿上學校體育服嘅佢，與一班好友合照，相當受同學歡迎，人緣相當不錯，雖然Yumi今日桃花旺，不過讀緊中六嘅佢，近期忙住應考DSE而閉關溫習，拍拖都係遲啲再諗啦。

鍾柔美（Yumi）早排亦分在社交網分享中六最後一日，仲話：「轉眼間就6年啦，中學生涯完成，好快就踏入另一個旅程。」而佢身上的白恤衫校服寫滿字及圖案，感覺好Pure好True，原來她將校服當紀念冊任同學們在其身上簽名留念。

今日幸運星係白羊座，幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。吳業坤就係白羊座，之前佢就推出新歌《啲咁多》，隻歌比較玩味及輕鬆，仲話自己新碟性價比極高，有成10首歌真係好抵聽咁話，嚟緊佢會去到美加開騷，仲會帶埋太太一齊去，因為太太未去過，坤坤仲話希望有朝一日可以再踏紅館，你今日幸運指數排第一，相信好快就會圓夢。