【是日通勝】

農曆二月十五

甲辰年 丁卯月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、交易、出行

忌：嫁娶、安床、安葬

幸運方向：坐南向北

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

金牛座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

雙子座：利用時間進修，感覺充實，生活更有意義。

巨蟹座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

獅子座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

處女座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

天秤座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天蠍座：異性主動接近，惟單身者宜保持觀望態度。

人馬座：生活充實，但身體有點疲態，宜好好休息。

山羊座：身心狀態一般，不想應酬，只想好好休息。

水瓶座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

雙魚座：財運回穩，量入為出的策略必須貫徹始終。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 財運差

鼠：投資要量力而為，貪心有中伏的可能。

牛：心態正面積極，對事業發展充滿期待。

虎：談婚論嫁未到時機，急於表白易碰釘。

兔：身心狀態麻麻，不妨抽時間出外散步。

龍：運勢差只是暫時性，要對自己有信心。

蛇：是日沖煞，財運差，投資花費忌衝動。

馬：理財策略明智，掌握應使則使的道理。

羊：財運差，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

猴：健康運平平，有必要戒掉生活壞習慣。

雞：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

狗：桃花旺，有暗戀對象者不妨趁機表白。

豬：得到貴人指點，理財策略可進取一點。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

喜歡撒謊的人有甚麼特徵？

俗語云：「人而無信，不知其可也。」人的面部表情千變萬化，是內心世界的顯示器，人在說謊時，面部會有一些細微變化，以下一起看看喜歡撒謊的人有甚麼特徵？

1.目光閃躲

眼睛是我們心靈的窗戶，通過眼睛可以看到一個人的內心想法。一般愛說謊的人會盡量避免和別人眼神接觸，眼神閃縮，飄忽不定，目光經常往下看，或過度與人維持眼神接觸，試圖讓別人相信他們的謊言。

2.捂嘴、嘴巴在動

有句話「說謊心虛捂嘴巴」，這是說謊的一個常見動作。人在說謊時，容易表現出一些不自然的動作，例如嘴唇抽動，這表示他正在說的話絕大部分是謊言。

3.咬緊雙唇

臉部是說謊者最容易作偽的部位。嘴唇愈放鬆，意味着心理狀態愈積極。在與人溝通時，不斷咬緊雙唇或舔唇，都是下意識說謊的行為，可能表示接下來的講話不真實。

4.身體語言不協調

當人在撒謊時，身體語言往往與他們的言辭不一致。例如，他們可能緊張地移動手臂、腿部，或者表情僵硬。