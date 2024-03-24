譚俊彥「左右開弓」跑樓梯　李佳芯母愛氾濫狂攬小演員

視后李佳芯（Ali）與譚俊彥前日為新劇開工，Ali戲裏戲外都不斷攬攬抱抱兩名小演員，母愛氾濫，同劇的小花郭柏妍大讚她是「顏值天花板」。人父譚俊彥則表演「左右開弓」，抱起兩名女孩上落樓梯，做慣廿四孝爸爸的他，絕對冇難度。

終於「解凍」拍劇的Ali，前日與譚俊彥（Shaun）和姜大衞為無綫新劇《麻雀樂團》在上環拍街景，同場有兩名年約4歲和7歲的小演員，李佳芯對兩名女孩溺愛有加，經常攬着她們嬉戲，她指角色充滿母愛，自己亦喜歡小孩：「我由《BB來了》時就成就解鎖，抱慣允豬BB，所以好OK。」

拍檔Shaun大讚Ali純品不做作，前日是第二日開工，二人已非常合拍。見Shaun左右手各抱一個女孩，他表示是帶子女去主題公園時練成的技能，因為小演員跟他一對子女年齡相近，故沒有難度，更大爆之前抱着小演員不停跑樓梯：「知道同小朋友拍戲，我買定3份小玩具，兩份畀佢哋，一份留畀個女，點知多咗一個出現，我以為佢嚟拍戲就送埋阿女份禮物畀佢，點知係途人！最緊要大家開心啦！」他指同劇的郭柏妍、胡敏芝和黃庭鋒都像「小朋友」，感覺似一家人。

郭柏妍傾慕謝東閔

小花郭柏妍自言視Ali為女神，讚她是「顏值天花板」，Ali笑說：「咁啱嘅，佢都係我女神。（讚你顏值天花板？）女仔講係開心啲。」郭柏妍拍完自己的戲份後，留下觀摩前輩做戲，直言自覺演戲天分不足：「平日Shaun睇我做，今日我睇番佢，驚做得唔好。」

飾演大提琴家的她，十分仰慕首席指揮家謝東閔，她說：「佢劇中好叻，世界知名，我好仰慕佢，同埋外形上長髮真係幫佢好多，我真心相信咗佢係演奏家！」東閔笑指她的仰慕只限劇中，又自言很擔心將要拍攝的彈琴戲，雖然本身懂彈琴伴奏，但沒有考級，近日靠聽貝多芬及上指揮家課堂惡補。