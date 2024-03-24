吳卓羲宣布重返樂壇　推出《別怪他》2.0

藝人吳卓羲雖主力演戲，但亦曾經以歌手身份出道，其中一首《別怪他》更唱到街知巷聞，近年因真人騷《披荊斬棘》而演出機會大增的他，近日作客周國豐和伍仲衡主持的直播節目時，宣布將重返樂壇，更透露正計劃推出《別怪他》2.0！節目中，他坦言熱愛唱歌，可惜唱得不好：「我成日都諗如果我唱歌好似佢咁就好啦，咁動聽咁毛管戙就好啦！（咁點解你嗰陣會做歌手？）嗰陣時冇辦法，無心插柳，TVB嗰陣唔想用咁多外面嘅歌手唱，咁就畀啲機會我哋唱主題曲。」

他又提到因緋聞及負面新聞而陷入事業低潮期，稱：「行過報紙檔份份封面都係你，有真真假假，緋聞嗰啲嘢，假嘅嘢我又好驚人哋會信，返到屋企自己喺度諗我聽日點面對呢？（邊一年呀？）05-09，（有幾負面呀？）又問人借錢呀（古天樂？）根本就冇呢件事，你又唔可以講咁多嘢，你又唔可以叫當事人出嚟幫我澄清，都幾無奈幾無辜，好低落。」幸最後都能夠走出陰霾。

期間他又獻唱《別怪她》及《紅蝴蝶》等歌曲，伍仲衡直接狠批：「我覺得你係唔夠氣，呢個係你唯一要改進。你同Bosco唱歌個方法好似，佢都係一入就好似唔夠氣，我覺得你要練番啲氣，你上高音啲氣唔夠support，好似好虛，食多啲黨參！」而吳卓羲亦直認有此問題，表現相當大方。