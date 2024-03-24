【營事檔案】韭菜豬肉炒飯

炒粉麵飯固然是非常簡易又便利的選擇，在家中炒飯更可以將剩飯大改造，就不用為在雪櫃內又乾又硬的剩飯不受大家歡迎而苦惱了。這個五分鐘就可以搞定的快手炒飯都十分適合帶飯一族或生活節奏比較急速的你們。

韭菜清理血管好幫手

韭菜在一眾蔬菜中算比較高纖的，令人容易感到飽肚感，熱量又低，因此有人視韭菜為瘦身蔬菜。韭菜亦含硫化物，就是那一陣嗆鼻味的來源。而適度攝取韭菜中的硫化物可有助降低血脂，保護心血管的健康，因此有血管清道夫的美名。但同時要注意高纖的食物攝取過量容易令腸胃敏感或消化力差的人出現胃脹等情況。

豬柳嫩滑不油膩

豬柳是豬肉中最柔嫩的部位，位於脊骨下面一條與大排骨相連的瘦肉，脂肪含量少，肉中無筋。相比起同樣脂肪比較低的大腿肉，肉質更嫩，適合各式煮法。每100克的豬柳大約只有3.5克脂肪，而豬肉中脂肪最高的豬頸肉則有大約69.6克脂肪，相差接近20倍。下次買豬肉時就懂得挑選部位了！

韭菜豬肉炒飯

材料：

豬柳 100克

辛奇 20克

白飯 2碗

韭菜 50克

醬油 1湯匙

麻油 1茶匙

做法：

1) 韭菜切段、豬梅肉切粒備用

2) 先將豬肉炒至變色後加入韭菜炒熟

3) 加入醬油、鹽及辛奇調味

4) 加入白飯一起拌炒，最後加上麻油即可

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。