MIRROR風頭蓋過全場　姜濤Edan合唱掀高潮

著名音樂監製陳浩然（Edward Chan) 昨晚（23日）及今晚假亞洲國際博覽館舉辦一連兩場的《Blueprint of Memories, by Edward Chan》首個音樂作品展，回顧過去他音樂事業同時，也展示他在音樂上的不同面向。今晚演出單位包括歌手陳柏宇、林奕匡、方皓玟、黃妍、葉巧琳、男團MIRROR成員姜濤和呂爵安及Daniel Toh，還有與Edward 識於微時的歌手林一峰、薛凱琪、衛蘭及頭場擔任特別嘉賓的周柏豪。

觀眾以「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）佔大多數，未出場一眾姜糖已經高舉燈牌，形成燈海迎接偶像出場。音樂會開始，每位演出歌手逐一出場在台上率先亮相，以姜濤打頭陣，獻唱《今天只做一件事》。論到呂爵安獨唱《Loverse》，一眾「爵屎」（呂爵安粉絲暱稱）即亮起「爵」字燈牌為偶像打氣。緊接下來，呂爵安和姜濤同台合唱《年青有為》，二人一出場機乎全場亮起燈牌，大批粉絲齊歡呼，在二人唱畢後台下觀眾不捨大叫「Encore 」。臨近演唱會尾聲，林奕匡唱《有人共鳴》時全場觀眾打開手機燈，形成燈海。最後以方皓玟唱出最後一首歌《想不起來》為演唱會畫下完美句號。

音樂會完結，Edward Chan到台前發表感言，表示非常感謝表演的一眾歌手，有感而發說：「我做開幕後嘢，突然間要我做幕前去表達自己嘅感情畀觀眾睇嘅時候，我個腦海喺一片空白，但好好彩可以得到身邊嘅朋友協助，一直支持我，令到我好多心目中想呈現嘅畫面都呈現到。最後好希望你哋可以從呢個音樂會，搵到自己所屬嘅回憶。」