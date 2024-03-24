甄子丹自認年紀大　開戲冇突破就冇面見人

「宇宙最強」甄子丹今日（24日）現身沙田馬場，以大使身份出席打吡賽活動，太太汪詩詩、汪詩詩外婆、湛琪清與老公等均有到場，子丹表示擔任大使已超過10年。子丹表示已出任大使超過10年，笑言大會很長情，太太汪詩詩則指他很專一。問到今日全家總動員來支持他？他指賽事乃城中大事，加上天氣又好，希望市民大家也齊齊出來帶旺經濟。

談到工作，他表示新戲《誤判》正做後期製作，大讚同戲年輕一輩的對手身手不俗，有潛質做動作演員，又指因自己年紀大，現時開戲較有要求：「希望嚟緊嘅作品有突破，依家每個Project都係精心塑造，我拍咗咁多年戲，如果新作冇突破就冇面見人。」他坦言觀眾都認同動作戲是他的標誌，故希望在自己還有影響力時創造更多經典。

至於與老公金承威育有一女的湛琪清，透露現時懷孕6個多月，笑言因肚子較同期產婦大，很多人也誤會以為她快將卸貨，是很強的囝囝，談到能湊成一個「好」字，她與老公都很開心，笑言希望2歲多的大女不要欺負弟弟，又指囡囡之前有點呷醋，經常想要「扭抱」：「不過依家好好多，成日問弟弟幾時出嚟，又會摸下我個肚。」問到會否再追？她笑言要看看今胎會否難湊，現時正煩惱囝囝的名字，更大爆老公說話不算數：「我同老公嘅英文名一個係K，一個係J，大女嘅英文名係K字頭，本來同老公講好如果今胎係女就繼續用K，仔就用J開頭，但佢依家話冇講過喎！」