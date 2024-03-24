周柏豪晒天倫樂　意外曝光囝囝「私密部位」Size

近年轉戰內地發展賺奶粉錢嘅周柏豪，先後出演過內地綜藝節目《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》，並憑帥氣外形及扎實唱功，成功圈粉無數。而出名愛家嘅佢，似乎為咗有更多時間可以陪屋企人，亦重新編排工作行程，多咗時間喺屋企享受天倫樂嘅佢，更不時喺社交網晒出同一對仔女嘅生活照，只見小朋友暴風式成長外，修長嘅身材更完美遺傳咗爸爸嘅好基因。

只見喺社交網晒出小朋友相嘅周柏豪，感慨道：「我家有位消防員，雖然屁股很大，身高只有1.1米，但仍然是很盡責、很英勇、很威風的。當我每次『跌倒』，每次我需要被『Rescue』，他都會堅持全套裝備行動，可能最後都只是得到『扶一下』的拯救，或者一張卡通膠布就完事，但看着這位消防員的成長和進步，很需要被Rescue的我，就會充滿動力和安全感。」並坦言因為工作錯過咗囝囝成長嘅佢，更承諾道：「爸爸錯過了你學爬行站立走路的時光，但未來的日子，每天都給你們最好，我們繼續手牽手，加油！大屁股消防員。」引嚟唔少網友留言道：「細佬加油！大屁股肯定就像爸爸啦！」、「哈哈哈細小一點隱私被你曝晒。」、「你平均每一日喺屋企要『跌倒』幾次？」