陳凱琳激罕獻聲　配樂出錯被迫唱男音

前港姐陳凱琳今午（24日）出席復活節活動，席間罕有地公開獻唱，不過由於配樂出錯關係，起初她硬着頭皮「唱男音」，後來「頂唔順」主動要求清唱，效果竟然比有「音樂底」更加理想，難怪她事後靦覥表示：「大家記得將頭一Part抹咗！」

對於自己執生成功，陳凱琳事後笑言抹一把汗，又指表演前自己疏忽沒有試聽音樂，差點出醜人前！對於歌聲其實不錯，她說：「我OK鍾意唱歌嘅，平日都有唱兒歌比幾個囝囝聽。（有冇同老公鄭嘉穎合唱過？）咁又冇喎，不過佢聽過我唱歌，好似今次活動我喺屋企練歌，佢都話OK同穩陣。（你識唔識唱佢啲手本名曲？）咁我比較鍾意英文歌，其實嘉穎都好少唱自己嘅歌，喜歡唱張學友同張國榮。」

談到即將到來的復活節，她透露將會一家大細留港Staycation，又開心表示：「最細個仔啱啱識行，佢依家鍾意周圍執嘢擠落口。原本我以為見證第三個仔識行，應該感覺冇咁強烈，點知都好感動。細仔尚幼，最近已學識走路，雖然是第三次經歷但依然覺得感動。（會唔會再生？）依家已經好圓滿，一架車坐晒！」

日前她與鄭嘉穎出席陳淑芬生日派對，與嘉穎舊愛佘詩曼同場，問到當時大家有沒有交流，陳凱琳避重就輕回應：「有見到佢，但現場太多人，真係群星拱照，反而我見到郭富城忍唔住出聲同佢合照，希望佢日後可以教吓我唱歌跳舞啦，哈哈！」