麥明詩展開造人計劃　盛勁為日日進補鞭鞭有力

十優港姐麥明詩與飛機師盛勁為今日（24日）在酒店擺婚宴，筵開27席，新娘子麥明詩接受訪問時表示，婚禮流程及簽字紙儀式早於擺喜宴前完成，因想婚宴上可全副精神跟跟來賓盡興。問到她習慣被稱咪為盛太？她笑住說：「都唔係好慣，好似尋日喺圍村擺酒時啲人叫我盛太，但我都唔知佢哋叫緊邊個，個感覺好搞笑，同埋我都未習慣改口叫Keith（盛勁為）嘅媽媽做奶奶，都係叫Auntie，但可以慢慢去習慣。」

問到可被催生？完全零怕醜的她坦言已展開造人大計，兼且已有部署謂：「Keith為婚禮請咗10幾日假，佢可以好好休息，佢成日飛對身體都好有影響，咁我哋可以趁呢段休息嘅時間，好好造人。」可有食補品？Keith則謂日日都有食，而麥明詩則說：「因為我唔識煮飯，有咩詳情就問番媽咪。不過將來生仔定生女先就冇諗，因為呢啲係上天賜畀我哋嘅，係祝福嚟嘅，一個一個嚟，不過如果打孖上都冇辦法。」

她又解釋婚宴分三日舉行，全因想邀請不同的親友，方便不同嘉賓，及送上難忘的回憶：「喺圍村搞係方便圍村嘅嘉賓，請李龍基就表演嘉賓係因為奶奶非常之鍾意基哥，我都見到好奶奶攬到基哥實一實咁唱歌，我覺得家庭關係係需要培養嚟嘅 ，所以見奶奶開心，我都好開心。」

談及蜜月旅行，她表示：「我冇計劃，因為呢個唔係我優先考慮，因為我哋已經有好多plan，好似造人，婚禮咁，所以靜靜喺香港，同埋佢成日飛，有機會都想留喺香港，陪吓我。」Keith亦謂：「其實我請假都好難，（你哋金戒指有SM字母？）戒指個英文係代表咗我哋嘅姓氏，但我哋平時係唔會戴，因為覺得大家嘅關係唔係需要任何嘢，只要喺心裏面就得啦，同埋Keith成日周圍飛，佢成日戴戒指都係咁方便，佢襯衫就會戴，我拍攝就唔方便戴。」

問到何有愛的宣言？麥明詩指中午時已和父母、長輩及朋友食了餐飯，更大爆老公冧她的秘技說：「佢當年買咗媽咪嗰本寫關於我嘅書，佢了解咗我，又透過本書了解埋媽咪，因為我覺得家庭好重要，所以佢舉動，我好冧。」

問到Keith在婚禮中可有感動時刻？他說：「麥明詩肯嫁畀我已經好感動，佢好犀利，個婚宴都係佢搞嘅，我都有幫手，但只係幫咗10% ，所以我好佩服佢，因佢為榮。」又指其人工已全轉送給太太，如再加人工時會再加添，而麥明詩則指兩夫婦是共同組織 Family plan，又透露第三日的婚宴不是明天（25號），但屬朋友間的私人派對。至於沒有拋花球及接新娘環節？她則說：「因為我哋係反傳統，但又尊重傳統，都有斟咗成日茶畀長輩，因為佢嗰有好多親戚，佢哋都係送百年好合，三年抱二嗰啲，但我就好鍾意基哥嗰句五年抱八。」她又說太忙沒有留意舊愛林作在網上不停甫婚紗相，又指年紀相若也應結婚，自己會送上祝福。她完成訪問後一度感觸落淚，原來因聞父母分享對她的感受及收到夫妻相處的書。