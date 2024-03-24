張曦雯自認付出型伴侶　做反派冇被鬧仲獲同情

藝人張曦雯（Kelly）、馬德鐘、羅天宇及關楓馨等，今日（24日）出席劇集《再見·枕邊人》結局篇出活動，即場大玩遊戲，吸引不少途人圍觀。首次演反派角色的Kelly被問到是否開始「當街被鬧」，她笑答：「令我估唔到，雖然角色好壞，但竟然有觀眾同情，問點解要愛得咁卑微，仲有網民將自身嘅感情經歷同我分享。」問到現實中她是否同是「付出型」，遇過類似經歷，她坦言：「我都會主動幫另一半做嘢嘅，有時男友連一句多謝都冇，我會同佢講番，好多時佢會回應「Thank you for telling me」，我哋只會拎啲嘢出嚟討論，所以好少鬧交。」

羅天宇近日接連推出兩套劇集《再見·枕邊人》及《婚後事》，演技獲讚更被形容「不一樣的羅天宇」。他今午更即場獻唱同名片尾曲，搏得不少掌聲！談到是否有意進軍樂壇，他坦言：「都想嘅，但好似冇乜機會。（你咪組過《Super Tiger》囉！）嗰啲都唔算，只係綜藝一場表演啫。（嚟緊有《中年好聲音》大灣區比賽喎。）我36歲夠年紀參加，但有啲唔夠膽嘞，參賽者位位好強，一係等我練習吓先。」