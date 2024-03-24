193新歌MV　搵阿Dee做導演幫兄弟圓夢

男圑ERROR成員193（郭嘉駿）推出今年首隻派台作《B出口》，特別請得隊友Dee（阿啟華）處女執導，193表示：「誠邀Dee導演加盟係出於同理心，圓佢夢。佢每隔幾個月就話拍MV可以搵佢做導演，當然冇人理佢，但大約喺半年前，有次ERROR 4個人都喺度，佢又再講多次，下次你哋拍MV不如我做導演，然後我目睹肥仔同保錡冇出聲，之後仲走咗，但我肯定佢哋係聽到！Dee好似好尷尬，但冇出聲扮冇講過。」

193覺得Dee圓夢後會發現自己沒有導演資質，但就獲益良多：「佢應該都學咗好多嘢，會發現導演原來要計Budget，又有啲Sponsor要還，佢自己都要幫手還。又因為Budget有限，以前拍《ERROR大冒險》，Dee有好多天馬行空諗法拍唔到，就係因為唔夠Budget，所以到今次拍MV， 真係要預算Budget，佢就要喺有限Budget下，睇吓可以最盡做到啲乜嘢。」雖說兄弟的導演夢碎，但193又大讚Dee的執導能力高：「佢導得幾好，因為佢係專業演員，同埋係1億票房嘅男配角同埋係幾百萬電影男主角，所以佢有演戲經驗，Guide得幾好，指示好清晰。」

至於榮升大導的Dee，被問到初嘗執導的感受，他即說：「梗係好大壓力啦！除帽你就會見到我啲頭髮甩晒！冇番一年半載都唔會再做導演。」不過Dee愛上當導演的感覺：「今日已經好爽，拍到自己想拍嘅嘢，試到自己想試嘅嘢，呢個亦都係我拍MV嘅目的，睇到啲好嘅嘢，想自己實踐番出嚟，睇吓Work唔Work，點樣Work。我又冇Solo歌，所以好唔Gur有Solo歌嘅人喺度浪費公司資源，我要用呢個方法一齊浪費公司資源。」

首次執導MV，Dee以帶故事性的手法去表達內容，又參考了占基利、琦溫斯莉合演的經典電影《無痛失戀》去構思整個MV。Dee說：「成個古仔都係靠我睇《無痛失戀》，然後我好白癡錄住電視Mon，自己砌個Storyboard。我鍾意錄低自己鍾意嘅片段，然後亂砌出嚟，去做一個指標去開始呢個拍攝，但當中都有原創嘢，有自己一啲諗法都有放落去。你可以當我係九龍灣塔倫天奴，佢都係拍得幾部啫。至於其他畫面係嚟自睇其他戲，咁所有嘢就係砌出嚟！」