Solterra行全時四驅　續航力達465km

Subaru首款純電SUV—Solterra於日本製造，連車載的71.4kWh高效電池組都是跟日本Panasonic共同研發及製造。（方偉堅攝）

Subaru首款純電SUV—Solterra終於在日前正式抵港。此全新純電SUV跟去年底抵港的Toyota bZ4X乃姊妹車，不同的是後者輸港的是配備前置電馬達的前驅(FWD)版，而新抵港的Solterra則是配備前及後軸電馬達的全時四驅(AWD)版。去年11月車還未到，代理先來個預售，首批配額瞬間全數沽清，受歡迎程度可想而知。

也是的，此全新電動SUV在日本製造，連車載的71.4kWh高效電池組都是跟日本松下(Panasonic)共同研發及製造，加上車載e-SUBARU Global Platform純電動車專用模組化底盤、SAWD左右平衡式全時四輪驅動及可調式X-MODE越野模式等，既實現平滑又充沛的輸出（最大馬力215hp，最大扭力336Nm），兼能在任何天氣及地形下提供出色抓地力及完美操控性能。

雖然行全時四驅，但配18吋合金輪圈，續航力高達465km（WLTP），比採用20吋合金的前驅版姊妹車多行29km。支援150kW DC直流電快充，30分鐘電量可充至8成。若以11kW AC交流電中速充電，不到7小時便可充滿。

2,850mm長軸距設計，前及後排都有充裕的乘坐空間。多功能真皮運動軚環、7吋數碼儀錶板、12.3吋中央觸控屏幕及支援無線Apple CarPlay的資訊娛樂系統、電子倒後鏡、360度全景泊車鏡頭等全屬標準配備。