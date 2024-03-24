《中年2》決賽︱楊千嬅擔任評審惹爭議拒受訪　獲觀眾打氣錫番

無綫綜藝節目《中年好聲音2》今晚（24日）於將軍澳電視城舉行總決賽，擔任嘉賓評審惹來網民爭議的楊千嬅，以要專注節目為由，沒有受訪。不過，未開Show前，現場觀眾席上的粉絲和《中年1》的參賽者都跟她打氣，她亦有企起身揮手答謝。另外，《中年好聲音2》演唱會將於4月16日在新伊館舉行。

同為評審的伍仲衡，對於被周啟生近日的負評，直言：「由我懂事以嚟，歌唱比賽唔一定要唱得嘅做評審，好似顧嘉煇咁，佢唔係唱歌，但有能力、對樂壇有貢獻，當然就可以做；作為樂壇一個前輩，唔應該人身攻擊，呢個係修養嘅問題，咁樣做人真係唔得。」對於楊千嬅被批評，伍仲衡繼續幫拖：「佢應該唔會因為呢件事而動氣， 影響情緒，佢抗壓力一定冇問題。（驚唔驚佢繼續話你？）我同佢河水不泛井水，唔好人身攻擊。（佢話你冇資格做評審？）我絕對有能力，因為TVB請我，TVB有冇請佢？！」

《中年好聲音2登峯之戰》今晚8點開騷，先由《中年》7強古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢、陳俞霏一齊獻唱《隆重登場》掀起序幕，之後由大會司儀車婉婉向他們逐一點評，其中，講到兩大熱門譚輝智以及古淖文時，現場即歡呼聲不斷，相當受歡迎。而台灣歌手張芸京來港支持黃劍文，指兩人曾一起經歷低潮。

評審楊千嬅亦有畀貼士參賽者，指他們最緊要將自己最好的一面呈現，最緊要唱出感情，享受舞台，而她對於今次能成為評審可以見證大家努力的時刻，十分感動。

鄧輝智以快歌《屈到病》迎戰，不過能唱不能跳的他，其略嫌生硬的機械人舞蹈，似乎勁度不足，搞笑有餘，全場傳來的笑聲未停過。

評判陳慧嫻對於鄧輝智的舞姿有以下評語：「你今日跳嘅舞唔知點形容，似上緊PE堂做柔軟體操。」而周國豐則覺得他跳舞似「甩咗骨」，提議他經此一役後可直接當「跳唱歌手」。有網民即刻Cap圖，將鄧輝智跳舞變slow motion，改成短片，可謂「一舞傾城」。