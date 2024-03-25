【是日通勝】

農曆二月十六

甲辰年 丁卯月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、理髮、結網

忌：置業、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：事業受阻，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

金牛座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

雙子座：告別不切實際的幻想，愛情上易取得突破。

巨蟹座：事業與財運皆下跌，今天宜少說話多做事。

獅子座：沒必要的比較可免則免，能減少很多煩惱。

處女座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

天秤座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

天蠍座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

人馬座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

山羊座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

水瓶座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

雙魚座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）馬 遇小人

鼠：身心狀態差，不宜熬夜，宜早點休息。

牛：工作運一般，揣摩上司心意會有風險。

虎：事業運強，獲貴人撐，表現漸入佳境。

兔：工作運轉差，宜堅守崗位，忌遲到早退。

龍：運勢變差，脾氣要收斂，以免得罪人。

蛇：被伴侶的體貼入微所感動，甜在心頭。

馬：是日沖煞，職場遇小人，不可不防範。

羊：主動性不夠，感情發展陷入膠着狀態。

猴：有機會蒙受金錢損失，既無奈又無助。

雞：致富機會陸續有來，努力工作冇蝕底。

狗：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

豬：偏財旺，利投資，但要懂得見好就收。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

你積下陰德 上天必將回報你

一命二運三風水，四積陰德五讀書。在本專欄談了多次，今次再和討論積陰德怎樣達成改運。

行善積德是老祖宗對我們的諄諄教誨，常說好人有好報，善惡有報，不是不報，時候未到，這就是因和果之間的對應，而且是一一對應，絲毫不差。

好多時看到人們以生肖來定論每年運程，這做法是否百分之百準確？風雨人生路，苦樂自己渡，過了風雨才會見彩虹。

說到「因果」，善良的人不喜歡鬥，大氣的人不喜歡爭，低調的人不喜歡比，聰明的人不喜歡評，真正把自己能量使出，好運一直眷顧你。首先要學會轉化自身的能量，當你的真我發出能量時候，你的精神能量全擁有了，比如說你想升職加薪，那麼你就要把自己放在你想坐的位置。

你幫過的人不一定會幫你，但幫過你的人，只要你沒有讓他失望，他還是會幫你。

迷路識馬，落難識人，不經一事，不長一智。一個人是真心假意，不在嘴上，而在心意，一個人是虛偽還是實在，不在平時，而在風雨，大起大落之後，真假有答案。