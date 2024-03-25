娛圈單打︱王室頭頭碰着黑　撞邪定係犯太歲

英國王室呢期頭頭碰着黑！英國王儲威廉王子之妻、威爾斯王妃凱瑟琳宣布不幸患癌，唔止震驚英國，唔少香港人一樣覺得好惋惜！凱瑟琳形象健康，大方得體，可以話係繼已故戴妃之後，最受歡迎的王室成員，點諗到咁後生咁靚女，竟慘被癌魔折磨！

凱瑟琳老爺、登基唔係好耐的英王查理斯三世，早前亦宣布患癌；而45歲的加布里埃拉‧溫莎女勳爵老公、金融家金斯頓，上月亦被發現陳屍家中，遺體旁有手槍，疑似自殺！嘩，英國王室究竟係撞邪，定係犯太歲，先至搞到不幸事件接二連三呀？

講番凱瑟琳，今年1月進行腹部手術，自此一直神隱，惹來外間議論紛紛，甚至傳出佢被王室軟禁，認真誇張！幾日前被拍攝到與老公威廉王子外出購物，有講有笑，係佢出院後首次公開露面。點知又被質疑片中人並非本尊，而係替身。而呢位王妃又因為發布經修改的家庭照，要就事件致歉，簡直是非纏身。

嗱，出名同凱瑟琳不和的妯娌、哈利王子老婆梅根，今次就唔敢造次，極速發出聲明，祝福凱瑟琳及其家人健康且盡快康復。真唔真心就唔知，但就算幾唔鍾意對方都好，患病咁大件事，全球關注，諒梅根都唔敢嘴藐藐！

講開又講，外界都覺得梅根係是非精，導致哈利同王室缺裂！講真，威廉同哈利、凱瑟琳同梅根，恰恰係相反的對照；威廉同凱瑟琳予人乖巧之感，而哈利同梅根則離經叛道。有指兩Pair人一直係競爭關係，事事都要比較，但每次都係威廉和凱瑟琳勝出！有人冇癮，畀老婆煽兩煽，終於搞到家庭失和！