孖MV拍檔走勻港九　陳逸璇全力火開谷新歌

成為獨立歌手的陳逸璇（Jolie）全力催谷其新歌《Thru the Night》，日前特別相約MV男主角霍俊邦走訪銅鑼灣、上環及尖沙咀的大型商場，和戶外大營幕熱播中的MV打卡，晚上再到尖沙咀酒吧街舉行MV快閃活動，她說：「嗰晚都玩得好開心，我同霍哥（霍俊邦）仲一齊唱番我嘅經典合唱歌《合久必婚》，我都好感激佢肯嚟參與，其實我個MV都幾性感，但有佢嘅出現唔係齋性感囉，仲有幽默同搞笑囉。」又說當看自己的MV在大電視播出時很感動，因當了歌手多年從未試過。

問到和霍俊邦表現親密，可會傳緋聞？她也承認：「雖然我同佢喺MV度，好多鏡頭都幾親密，譬如篤波（打桌球）嗰一幕，仲有攬住喺度轉呀，咁佢又高，同佢都幾得意，幾搞笑嘅，我又未試過呢種男仔，但每次同佢過電前，我都忍唔住笑，都係幾好嘅新嘗試囉。」又指專程邀對方拍攝MV，全因覺得雙方的形象、觀眾層大不同，只求帶給樂迷新鮮感，可激發化學作用。

談及以前是唱片公司旗下歌手，但現時變成一腳踢的獨立歌手，她說過程相當辛苦，為了做到最完美而緊張到晚晚失眠：「成日都瞓唔着，個腦不停咁諗有咩未做，點樣可以做好啲，我覺得最難係marketing同Promotion。」